Carantina de 80.000 de dolari! Mihaela Buzarnescu a primit wildcard-ul mult dorit si va participa la Australian Open! Cum a fost posibil

Din articol Australian Open 2021: Romania va avea 6 jucatoare pe tabloul principal

Deplasandu-se si carantinandu-se in Australia, Mihaela Buzarnescu a luat una dintre cele mai inspirate decizii posibile.

La 32 de ani, Mihaela Buzarnescu, ocupanta pozitiei 138 in clasamentul WTA de simplu a luat una dintre cele mai inspirate decizii ale carierei. Romanca a ales sa faca deplasarea inspre Australia si sa treaca prin cele 14 zile de carantina, in speranta ca va fi beneficiara unui wildcard pe tabloul principal al Australian Open 2021.

In urma deciziei luate de Curtea de Arbitraj Sportiv, Dayana Yastremska ramane suspendata temporar din tenis, lucru care inseamna automat acordarea wildcard-ului Mihaelei Buzarnescu, jucatoare care era inscrisa pe lista de asteptare, pierzand finala calificarilor in urma cu aproximativ o luna. Este, de altfel, probabil cel mai justificat wildcard din istoria recenta a tenisului, Mihaela Buzarnescu cedand dureros finala calificarilor in fata americancei Whitney Osuigwe, dupa ce a condus-o cu 6-2, 5-2, inclinandu-se in final, scor 6-2, 6-7, 2-6.

Prin prezenta in turul 1 al tabloului principal, Mihaela Buzarnescu si-a asigurat un cec in valoare de $76,850 si isi poate mari suma cu alte $39,000 daca va reusi calificarea in turul 2. "Miki" Buzarnescu isi va afla adversara de la Melbourne maine, la tragerea la sorti, care va fi urmarita cu emotii si de Simona Halep, Patricia Tig, Sorana Cirstea, Irina Begu sau Ana Bogdan.

Saptamana aceasta, Mihaela Buzarnescu a luat parte la turneul WTA 500 Gippsland Trophy, dar a fost eliminata in turul inagural de catre Daria Kasatkina (71 WTA), scor 1-6, 1-6. Pentru aceasta participare, Buzarnescu a incasat suma de $5,571.

Din fericire, Buzarnescu si-a ales bine partenera de dublu, calificandu-se alaturi de frantuzoaica Alize Cornet in sferturile de finala ale aceleiasi competitii. Maine, Buzarnescu si Cornet isi vor masura fortele cu echipa alcatuita din Simona Halep si Daria Gavrilova.