"Cand vine copilul cu mine la turnee, ma apuca migrenele!" | Serena Williams, certata de fani pentru un mesaj controversat publicat pe retelele sociale

Serena Williams si-a contrariat fanii care o urmaresc pe retelele sociale. La sfarsitul lunii octombrie, ocupanta locului 10 in clasamentul WTA a publicat o postare prin care a facut reclama unui medicament prescris persoanelor atacate de migrene.

"Patru turnee, doua tari si un copil cu mine. Asta poate declansa migrenele mele, asa ca iau cu mine acest medicament oriunde, pentru orice eventualitate", a scris Serena pe Twitter si Instagram. "Imi ascund telefonul, imi tin luminozitatea la parametri minimi si sper ca Olympia nu isi da seama ca m-am trezit," a mai scris Serena Williams pe Twitter, descriindu-si relatia cu fiica sa.

Reactiile fanilor n-au fost deloc prietenoase. "Nu ai voie sa faci reclame la medicamente in Marea Britanie", i-a comentat Alex, un fan, in vreme ce o suportera, Anna, i-a replicat: "Postarea asta ma face sa iti dau unfollow urgent!"

La 39 de ani, Serena Williams spera in continuare la egalarea recordului all-time detinut de Margaret Court in clasamentul turneelor de mare slem castigate in cariera, 24. Sora mai mica a familiei Williams nu a mai castigat niciun Grand Slam din iarna anului 2017.

I’m hiding my phone... have my brightness on the lowest setting... hoping @OlympiaOhanian does not notice I’m awake. #thismama