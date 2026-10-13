Boxerul rus Dmitry Bivol (35 de ani), campion mondial la categoria semigrea, îşi va apăra titlurile mondiale împotriva britanicului Callum Smith la Ekaterinburg (Rusia), în data de 12 decembrie, a anunţat compania de promovare Matchroom Boxing, conform Reuters.

Dmitry Bivol vs Callum Smith, pe 12 decembrie, la Ekaterinbug

Bivol, 35 de ani, deţine centurile mondiale WBA, WBO şi IBF, şi va urca în ring contra lui Smith, 36 de ani, campion interimar WBO şi challenger obligatoriu al acestei organizaţii.

Rusul, campionul absolut al categoriei semigrea, a renunţat anul trecut la centura WBC, vizând o a treia luptă împotriva canadianului de origine rusă Artur Beterbiev, confruntare care nu a mai avut loc. Smith a fost învins de Beterbiev în 2024, canadianul învingându-l ulterior pe Bivol înainte de a pierde meciul revanşă.

Operat la cot în luna iulie, Bivol a câştigat 25 din cele 26 de meciuri disputate, în timp ce Smith are un palmares de 31 de victorii şi două înfrângeri, scrie Agerpres.

Originile multiple ale lui Bivol: Rusia, Kirghizstan, România, Moldova, Coreea, Kazahstan

Rusul Dmitry Bivol s-a născut în 1990 în Kirghizstan și deține și cetățenia kirghiză.

Tatăl său este moldovean, etnic român din Republica Moldova, în timp ce mama sa este coreeană născută în Kazahstan!