”Nerazzurrii” se află pe primul loc în clasamentul din Serie A cu 68 de puncte. După 29 de etape, Inter a bifat 22 de victorii, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Gruparea din Milano se află acum la cinci lungimi în fața lui AC Milan, ocupanta poziției secunde, dar poate ajunge la opt dacă o învinge duminică pe Fiorentina, în etapa #30.

Cristi Chivu a rupt tăcerea și a dezvăluit motivul ultimei decizii luate la Inter: ”Nu pot controla asta”

Inter nu a avut cele mai bune rezultatele în luna martie. În runda precedentă a remizat cu Atalanta, scor 1-1, după ce pierduse derby-ul cu AC Milan, scor 0-1.

Nimeni de la Inter nu a mers la interviuri după meciul cu Atalanta, iar Cristi Chivu a explicat motivul la conferința de presă premergătoare duelului cu Fiorentina.

”A fost o decizie luată împreună, după ce s-a întâmplat pe teren duminica trecută. Prefer întotdeauna să vorbesc despre fotbal, nu să mă concentrez pe lucruri care pot crea alibiuri sau scuze.

Am făcut unele greșeli tehnice și tactice în acel meci. Ne-am întrebat ce am fi putut face mai bine. Așa că nu trebuie să ne gândim la greșelile altora, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem controla”, a spus Chivu, citat de sempreinter.