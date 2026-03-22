Sâmbătă seară, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a învins-o cu 1-0 pe FC Argeș în deplasare și a egalat-o pe Universitatea Craiova la numărul de puncte, 33, urcând pe prima poziție în play-off.

Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 82, după o gafă uriașă a lui Cătălin Căbuz, în ziua în care a aflat că este convocat la națională în locul accidentatului Mihai Popa.

”U” Cluj anunță prime pentru titlu și cupă: ”Va fi o premieră”

După 1-0 cu FC Argeș, Radu Constantea a evidențiat că ”U” Cluj nu se gândește la titlu și la câștigarea cupei, dar chiar și așa dacă se va întâmpla unul dintre aceste două lucruri vor exista prime pentru jucători.

”Nu ne gândim că putem câștiga Cupa și campionatul. Nu am discuții de genul cu Emil Boc. Nu prea discut cu el despre fotbal, în general. Vorbim de baschet și de tenis, dar mai puțin despre fotbal. Vine la meciuri, dar nu avem discuții de genul.

(n.r. despre arbitraje) Sper să nu aibă influențe. Cea mai bună echipă să câștige pe teren. Suntem pe locul 5 din perspectiva bugetului, la această oră, cu toate echipele calificate în play-off. Da, sub Dinamo. Trebuie să vină și cifrele acum. Cifrele sunt oficiale, suntem sub Dinamo.

Avem prime și pentru titlu, dar și pentru Cupă. Sunt prime standard. Primele nu se pot plăti din bugetul primăriei. Mergem pe legea 350, finanțare nerambursabilă. Avem veniturile din sponsorizări, din ticketing, dar și din drepturile TV. Finanțarea publică e un fel de cofinanțare, doar 20-30% din buget.

Dacă se câștigă Cupa, este o premieră destul de importantă pentru noi. Dacă vom participa în cupele europene și vom avea venituri, o să investim. Nu o să mizăm pe un parcurs european foarte lung, care poate să ne aducă probleme financiare”, a spus Radu Constantea, potrivit digisport.

Cum arată play-off-ul