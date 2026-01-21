GALERIE FOTO „Bye-bye, Emma!” Răducanu, eliminată din Openul Australiei de cea mai „nouă” austriacă din circuit

„Bye-bye, Emma!” Răducanu, eliminată din Openul Australiei de cea mai „nouă” austriacă din circuit Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu nu și-a apărat toate punctele în ediția 2026 a Openului Australian.

TAGS:
Anastasia PotapovaAustralian Open 2026Tenis WTAemma raducanu
Din articol

Pentru a patra oară în cinci participări, Emma Răducanu (29 WTA) s-a oprit în turul secund al competiției de mare șlem din Australia.

În Openul Australian, în care nu a fost eliminată niciodată în runda inaugurală, sportiva britanică nici nu a reușit să treacă mai departe de turul trei.

Emma Răducanu, capitulare în fața numărului 55 mondial

În ediția 2026, fosta campioană a Openului American a fost eliminată în minimum de seturi de Anastasia Potapova (55 WTA), scor 7-6 (3), 6-2.

Răducanu a condus cu 4-2 în primul set, dar a capitulat la prima minge de set procurată de austriaca Anastasia Potapova.

Setul secund a văzut-o pe Anastasia Potapova obținând trei break-uri consecutive, conducând la un final grăbit al jocului.

Emma Răducanu și-a anunțat participarea la Transylvania Open 2026

Insuccesul Emmei Răducanu de a-și apăra punctele câștigate anul trecut la Melbourne - când a reușit să atingă turul trei - înseamnă, momentan, o menținere pe locul 29 al clasamentului mondial, poziționare care poate avea de suferit în următoarele ore, în funcție de jocul rezultatelor.

După Australian Open, Emma Răducanu este așteptată să revină în România la un turneu WTA, după cinci ani. Participantă în prima ediție a Openului Transilvaniei, Emma Răducanu și-a exprimat intenția de a juca în competiția din Ardeal, în acest an.

Transylvania Open 2026 se joacă în perioada 31 ianuarie - 7 februarie.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu tur 2 ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Anastasia Potapova

  • Anastasia potapova 2025 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
ULTIMELE STIRI
"Pictorul" de la FCSB, OUT: "E așteptat să revină în România"
"Pictorul" de la FCSB, OUT: "E așteptat să revină în România"
Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor
Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor
Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă
Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă
Dinamo și CS Dinamo au transmis un mesaj comun la începerea demolării stadionului din Ștefan cel Mare!
Dinamo și CS Dinamo au transmis un mesaj comun la începerea demolării stadionului din Ștefan cel Mare!
E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“
E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

850.000 de euro pentru Octavian Popescu

850.000 de euro pentru Octavian Popescu



Recomandarile redactiei
Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor
Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor
"Pictorul" de la FCSB, OUT: "E așteptat să revină în România"
"Pictorul" de la FCSB, OUT: "E așteptat să revină în România"
Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă
Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă
Dinamo și CS Dinamo au transmis un mesaj comun la începerea demolării stadionului din Ștefan cel Mare!
Dinamo și CS Dinamo au transmis un mesaj comun la începerea demolării stadionului din Ștefan cel Mare!
A pierdut în Champions League, dar e sigur: "Am fost infinit mai buni, o singură echipă pe teren!"
A pierdut în Champions League, dar e sigur: "Am fost infinit mai buni, o singură echipă pe teren!"
Alte subiecte de interes
Potapova - Bronzetti, finala Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena). Siniakova s-a retras din semifinală după doar patru game-uri
Potapova - Bronzetti, finala Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena). Siniakova s-a retras din semifinală după doar patru game-uri
„Fotomodelul” din top 35 WTA, în sferturile Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena)
„Fotomodelul” din top 35 WTA, în sferturile Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena)
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

stirileprotv Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!