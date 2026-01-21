Pentru a patra oară în cinci participări, Emma Răducanu (29 WTA) s-a oprit în turul secund al competiției de mare șlem din Australia.

În Openul Australian, în care nu a fost eliminată niciodată în runda inaugurală, sportiva britanică nici nu a reușit să treacă mai departe de turul trei.

Emma Răducanu, capitulare în fața numărului 55 mondial

În ediția 2026, fosta campioană a Openului American a fost eliminată în minimum de seturi de Anastasia Potapova (55 WTA), scor 7-6 (3), 6-2.

Răducanu a condus cu 4-2 în primul set, dar a capitulat la prima minge de set procurată de austriaca Anastasia Potapova.

Setul secund a văzut-o pe Anastasia Potapova obținând trei break-uri consecutive, conducând la un final grăbit al jocului.

