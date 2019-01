AUSTRALIAN OPEN | Moment tensionat la Melbourne! "Oasele mele, au, auuu" Ce s-a intamplat la un meci de pe tabloul feminin

Sportiva din Kazahstan, Yulia Putintseva, locul 39 WTA, a invins-o pe cehoaica Barbora Strycova, locul 33 WTA, scor 6-4, 7-6 (1), dupa aproape doua ore de joc. Totusi, momentul cheie al acestei partide s-a intamplat de abia la final, cand jucatoarele s-au intalnit la fileu.

Strangerea de mana nu a fost tocmai cum se astepta Strycova, motiv pentru care a gesticulate nervos spre adversara ei care tocmai o eliminase, insa nici Putintseva nu a “plecat capul” si a replicat la fel de nervos.

Se pare ca cehoaicei nu i-a convenit strangereea de mana, care a fost prea puternica si deloc fair-play. "Imi place sa strang mana normal, dar ea a venit si m-a strans hard core! Oasele mele, au, auuu! Am intrebat-o de ce a facut asta si mi-a zis ca si eu i-am strans mana. Da, dar eu ti-am strans mana normal! Dar de ce a facut asta?", a spus Strycova la conferinta de presa de dupa meci.

I KNEW STRYCOVA AND PUTINTSEVA WON'T DISSAPPOINT ME! HANDSHAKE OF THE YEAR pic.twitter.com/hCo1PHmGnS