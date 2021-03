Atac DUR al Serenei Williams dupa ce Meghan Markle a dezvaluit ca s-a gandit sa se sinucida: "Arata durerea si cruzimea pe care le-a experimentat!"

Interviul Printului Harry si a Ducesei de Sussex, Meghan Markle, a starnit numeroase reactii!

In cel mai asteptat interviu al planetei, Meghan Markle i-a marturisit lui Oprah ca s-a gandit la sinucidere in perioada in care ea si Harry se aflau la Casa Regala.

Mai mult, fosta actrita a dezvaluit ca a vrut sa ceara ajutorul unui specialist si i-a rugat pe cei din Casa Regala sa o ajute, insa s-a lovit de un refuz vehement, din cauza ca acest lucru ar fi putut afecta imaginea Familiei Regale.

Serena Williams, prietena buna cu Meghan, nu a rezistat dupa interviul sincer de la Oprah si a avut un mesaj dur in urma confesiunilor ducesei.

"Meghan Markle, prietena mea lipsita de egoism, isi traieste viata - si conduce prin puterea exemplului - cu empatie si compasiune. Ma invata zilnic ce inseamna sa fii cu adevarat nobil. Cuvintele sale arata durerea si cruzimea pe care le-a experimentat.

Cunosc foarte bine sexismul si rasismul pe care institutiile si media le folosesc pentru a denigra femeile si persoanele de culoare, pentru a le minimiza si pentru a ne demoniza. Trebuie sa ne recunoastem obligatiile de a condamna zvonurile rautacioase, nefondate din tabloide. Consecintele opresiunii sistematice asupra sanatatii mentale sunt devastatoare, izolate si mult prea des letale.

Vreau ca fiica lui Meghan, fiica mea si fiica ta sa traiasca intr-o societate care este condusa de respect.

Amintiti-va ca la baza spiritului sta iubirea, bucuria, pacea, suferinta lunga, bunatatea, credinta si controlul de sine. Impotriva a astfel de lucruri nu exista o lege", a scris Serena pe contul de Twitter.