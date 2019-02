Anuntul CUTREMURATOR al tatalui lui Wozniacki! "Nu stim cat timp va mai putea sa joace tenis" Vestea pe care nimeni nu se astepta sa o auda

Situatia lui Caroline Wozniacki este incerta.

Caroline Wozniacki are serioase probleme de sanatate, iar daneza risca o retragere timpurie din tenisul mondial daca aceste probleme se agraveaza. Piotr Wozniacki, tatal si antrenorul fostului lider mondial din WTA, a confirmat problemele de sanatate ale fiicei sale, si spune ca situatia este intr-adevar dificila.

Tatal sportivei a dezvaluit ca nu stie daca jucatoarea din Danemarca va putea evolua in circuit si in 2020. Mai apoi, Piotr Wozniacki a explicat si motivul pentru care Caroline a refuzat sa-si reprezinte tara in confruntarea cu Polonia si, implicit, sa rateze Jocurile Olimpice din 2020.

Wozniacki spune ca problemele fiicei sale sunt atat de grave incat orice zi in care sportiva se poate antrena este considerata o sarbatoare. "Stiam ca exista riscul sa nu poata participa la Jocurile Olimpice, dar pe de alta parte nu stim cum va decurge acest sezon. Nu stim cat timp va mai putea sa joace tenis. Suntem intr-o noua situatie, dupa ce a fost diagnosticata cu acea boala anul trecut. Pentru moment suntem bucurosi cand se trezeste si se poate antrena in acea zi", a spus Piotr Wozniacki pentru Sport.pl.

Caroline Wozniacki a declarat la finalul sezonului trecut ca sufera de artrita reumatoida, o boala care afecteaza articulatiile.