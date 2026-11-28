Sâmbătă, Frosinone a învins clar Parma, pe teren propriu, scor 3-0. Daniel Bîrligea (26 de ani), care a suferit o accidentare musculară la partida cu AC Milan, din runda precedentă, nu a făcut parte din lot.

Tomas Bobcek, rivalul lui Bîrligea de la Frosinone, trei goluri contra Parmei!

Fără Bîrligea, dar și fără golgheterul Antonio Raimondo, care nu este recuperat complet după accidentare și a fost rezervă neutilizată, Frosinone a mizat în ofensivă pe a treia variantă de atacant, slovacul Tomas Bobcek (25 de ani).

Adus în vară, de la Lechia Gdansk, pentru aproape 11 milioane de euro, Bobcek a prins foarte puține minute până acum, însă slovacul a strălucit la partida cu Parma, reușind să marcheze toate cele trei goluri ale lui Frosinone. Au fost primele sale goluri în Serie A.

Bobcek a deschis scorul în minutul 55, după o respingere a portarului Parmei, iar după doar 7 minute a făcut 2-0 cu o reluare spectaculoasă din marginea careului mic. Scorul final l-a stabilit în minutul 79, când a finalizat elegant un atac rapid al lui Frosinone.

Vestea nu este deloc bună pentru Bîrligea. Pe lângă Antonio Raimondo, care este golgheterul echipei și unul dintre cei mai buni atacanți din Serie A la momentul actual, românul va fi nevoit să lupte pentru titularizare și cu Bobcek, care va avea un moral excelent după tripla contra Parmei.

Frosinone ocupă locul 6 în Serie A, cu 23 de puncte în 13 etape. În runda viitoare, echipa lui Daniel Bîrligea va primi vizita campioanei Inter Milano.