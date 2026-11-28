Echipa lui Cristi Chivu se află la trei puncte în urma liderului Lazio și la un singur punct în spatele celor de la AS Roma.

Roberto Mancini: ”Procentul italienilor în Serie A este o rușine!”

Roberto Mancini s-a declarat dezamăgit de ce a găsit în fotbalul italian după revenirea sa pe banca naționalei Italiei. Selecționerul Squadrei Azzurra s-a plâns de faptul că majoritatea echipelor din Serie A mizează pe fotbaliști străini, lucru ce reduce foarte mult aria de selecție la echipa națională, acesta fiind și motivul pentru rezultatele slabe ale Italiei din ultimii ani.

”Am fost nevoit să convoc jucători care nu evoluaseră încă în Serie A, având în vedere că prezența italienilor este de doar 30%. Este o rușine pentru Serie A. Nu pot decât să caut tineri cu potențial, care se pot dezvolta. Și trebuie să-mi asum riscuri, introducându-i pe teren în meciuri importante. Sunt băieți cu calități extraordinare, dar au nevoie de timp și de experiență pentru a și le pune în valoare. Pentru mine, contează aspectul tehnic, acesta este criteriul care mă interesează atunci când aleg un jucător. Ulterior, încerc să-mi dau seama pe ce post poate da cel mai bun randament, dar numai terenul îmi poate oferi răspunsul.

Cluburile nu au niciun interes pentru echipa națională, care trebuie să găsească singură soluțiile. Este inutil să ne plângem de situația în care ne aflăm de cel puțin 20 de ani. Trebuie doar să căutăm jucători și să le oferim experiență, asumându-ne riscul de a pierde câteva meciuri. Explicați-mi de ce patronii străini ar trebui să fie interesați de echipa noastră națională”, a spus Mancini pentru Corriere dello Sport.

Mancini este convins că Cristi Chivu nu va putea repeta performanțele din sezonul trecut, iar Inter nu va mai fi și în acest sezon campioana Italiei. În opinia selecționerului Italiei, AS Roma va deveni campioană.

”Cine va câștiga Scudetto-ul? Cred că Roma. Vor fi lazialii mulțumiți? Cred că Inter este cea mai bună echipă. La început, aveam foarte multă încredere în Napoli, însă a avut prea multe accidentări. În ceea ce privește Lazio, pot spune un singur lucru: nu pariați pe prăbușirea ei”, a mai spus Mancini.