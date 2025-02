Într-un play-off extrem de strâns, cum nu s-a mai văzut de ani buni, fostul finanțator al moldovenilor este de părere că FCSB este favorită să ridice "urecheata".



Adrian Porumboiu: "Vorbim serios și fără niciun fel de glumițe"



Fostul arbitru este de părere că, sub comanda lui Becali, echipa din capitală a devenit cea mai bună versiune a sa.



Despre campionat, fostul finanțator este de părere că nicio altă echipă nu se va putea duela cu formația lui Elias Charalambous.



”De departe FCSB. Vorbim foarte serios și fără niciun fel de glumițe, FCSB are cea mai bună echipă de când e sub patronajul lui Gigi. E o echipă care joacă un fotbal modern, ofensiv, cu pase, cu tot ce îi trebuie. Au echipă foarte bună, de departe nu am niciun fel de emoție. Campioana e FCSB. Depășește mult...”, a spus Porumboiu, conform iamsport.ro.



În acest moment, echipa patronată de Gigi Becali este lider în campionat, cu 52 de puncte, dar lupta pentru titlu rămâne extrem de strânsă. Universitatea Cluj este la un singur punct distanță (51), iar CFR Cluj (50), Craiova (49) și Dinamo (45) păstrează și ele șanse la trofeu.



Pentru roș-albaștri urmează un meci de foc cu Rapid București. Cele două formații se vor duela duminică, 2 martie, de la ora 20:00. Derby-ul capitalei va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.