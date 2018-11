Andrei Pavel, noul antrenor al Simonei Halep?! Ce spune actualul tehnician al lui Marius Copil: "E nevoie de un plan"

Simona Halep a ramas fara antrenor.

Darren Cahill a decis sa puna capat colaborarii cu Simona Halep, invocand motive legate de familie.

Acum, romanca se vede pusa in situatia de a gasi un nou antrenor care sa-i fie alaturi pe viitor.

S-a vorbit despre o colaborare cu Andrei Pavel, actualul antrenor al lui Marius Copil si fost antrenor "secund" al Simonei. Acesta a renuntat in vara la Halep, pentru ca isi dorea un contract intreg.

Acesta a vorbit despre o eventuala intoarcere la actualul lider mondial.

"Eu nu stiam ca Simona urmeaza sa se desparta de Cahill, am vazut pe Instagram. Despre o eventuala colaborare pe viitor, eu nu am vorbit cu Simona. Il plus, am o intelegere cu Marius Copil", a declarat Andrei Pavel pentru Adevarul.

Totusi, acesta nu a negat ca exista posibilitatea unei noi colaborari.

"Treburile acestea nu se stabilesc de pe o zi pe alta, e nevoie de un plan", a spus Pavel.