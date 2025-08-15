Anca Todoni (20 de ani, 115 WTA) leagă victoriile pe hard, cu două săptămâni înaintea startului Openului American.

Sportiva din Timișoara s-a calificat în sferturile de finală ale competiției ITF W50 de la Saskatoon, Canada.

Anca Todoni, favorită să câștige turneul ITF de la Saskatoon

În optimile de finală, Anca Todoni a deschis partida cu Madison Sieg (452 WTA) cu un set câștigat la zero. A fost 6-0, 6-4, după mai puțin de nouăzeci de minute de joc.

În primul tur, jucătoarea din țara noastră a depășit o reprezentantă a gazdelor, pe Scarlett Nicholson, 6-4, 6-2.

Pentru accederea în penultimul act competițional, Anca Todoni va trebui să treacă de o altă canadiancă, Katherine Sebov, număr 301 mondial.

Din jucătoarele rămase în competiție, Anca Todoni este cel mai bine cotată.

Favorită număr doi la câștigarea trofeului, Anca Todoni știe numele celei mai puternice adversare pe care o poate întâlni în Canada: Nao Hibino, ocupantă a locului 196 în ierarhia WTA.

