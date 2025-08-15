GALERIE FOTO Anca Todoni, din nou în formă: ce performanță a reușit speranța noii generații într-un turneu din Canada

Marcu Czentye
Anca Todoni, sfertfinalistă favorită la calificarea în semifinale.

Anca TodoniTenis WTATenis ITF
Anca Todoni (20 de ani, 115 WTA) leagă victoriile pe hard, cu două săptămâni înaintea startului Openului American.

Sportiva din Timișoara s-a calificat în sferturile de finală ale competiției ITF W50 de la Saskatoon, Canada.

Anca Todoni, favorită să câștige turneul ITF de la Saskatoon

În optimile de finală, Anca Todoni a deschis partida cu Madison Sieg (452 WTA) cu un set câștigat la zero. A fost 6-0, 6-4, după mai puțin de nouăzeci de minute de joc.

În primul tur, jucătoarea din țara noastră a depășit o reprezentantă a gazdelor, pe Scarlett Nicholson, 6-4, 6-2.

Pentru accederea în penultimul act competițional, Anca Todoni va trebui să treacă de o altă canadiancă, Katherine Sebov, număr 301 mondial.

Din jucătoarele rămase în competiție, Anca Todoni este cel mai bine cotată.

Favorită număr doi la câștigarea trofeului, Anca Todoni știe numele celei mai puternice adversare pe care o poate întâlni în Canada: Nao Hibino, ocupantă a locului 196 în ierarhia WTA.

Victoriile de la Saskatoon vin la timp pentru Anca Todoni, după înfrângerea extraordinar de dură, neașteptată, suferită în calificările turneului de la Cincinnati.

În Ohio, Todoni a fost depășită cu 6-1, 6-0 de Hanyu Guo, jucătoare clasată pe locul 259 mondial la ora desfășurării partidei.

2025, sezon cu participări pe linie pentru Anca Todoni, în turneele de mare șlem

Cât timp va rămâne aptă din punct de vedere fizic, Anca Todoni este în grafic să bifeze patru din patru participări pe tablourile principale ale întrecerilor de mare șlem, în 2025.

Ar fi a cincea prezență a Ancăi Todoni în competițiile majore. Todoni a câștigat meci într-un Grand Slam chiar la prima participare, în cadrul Wimbledon 2024.

