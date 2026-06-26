Cu această ocazie, Totogaming a pregătit o serie de activări care se vor desfășura pe toată durata competiției, atât în locații emblematice din București, cât și pe litoralul românesc.

Seria de evenimente a debutat deja la Berăria H, fiind dedicată nu doar suporterilor înfocați, ci tuturor celor care își doresc distracție, activități interactive și o atmosferă plină de energie. Iar în perioada Cupei Mondiale, entuziasmul pentru fotbal este prezent peste tot.

Din 11 iunie, Totogaming organizează zilnic activități dedicate fanilor la Berăria H, unul dintre cele mai populare locuri din București, transformând spațiul într-un punct de întâlnire pentru cei care urmăresc meciurile și vor să trăiască atmosfera competiției.

Cei care iau parte la activările Totogaming pot încerca mai multe jocuri interactive, precum Toto Penalty, Toto Jump, Grab the Stick și Flip & Win.

Participanții cu cele mai bune rezultate vor putea câștiga produse branded și articole promoționale. Astfel, Totogaming adaugă și mai multă distracție și emoție experienței Cupei Mondiale, transformând fiecare vizită într-un moment memorabil.

Începând cu 25 iunie, brandul își extinde activările și în alte locații. Pe durata fazelor eliminatorii și până la finala competiției, evenimente dedicate vor avea loc aproape zilnic la The Pub București și Hop Garden București, unde fanii se vor putea bucura de experiențe interactive înainte, în timpul și după cele mai importante meciuri ale turneului.

De la 1 iulie, Totogaming va fi prezent și la White Beach Sulina, unde va amenaja o zonă specială destinată relaxării. Vizitatorii vor putea petrece timpul într-o atmosferă de vacanță, cu băuturi răcoritoare, fotbal și numeroase activități recreative.

Vară, fotbal, jocuri și divertisment de calitate – combinația perfectă pentru acest sezon. Tot ce trebuie să facă fanii este să fie prezenți și să se alăture atmosferei create de Totogaming.

Decizia ONJN: L1234057W001504 valabilă între 01.08.2023 - 31.07.2033