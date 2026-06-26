NEWS ALERT Se face transferul de 134.000.000€! Jucătorul face vizita medicală la New York

Se face transferul de 134.000.000€! Jucătorul face vizita medicală la New York Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
Elliot AndersonNottingham ForestManchester City
Din articol

Manchester City începe o nouă eră, cu Enzo Maresca antrenor și cu un transfer spcetaculos. Elliot Anderson (23 de ani) va fi jucătorul vicecampioanei Angliei.

Mijlocașul care a impresionat în sezonul precedent la Nottingham Forest a fost dorit insistent de oficialii de pe Etihad încă din perioada petrecută de Pep Guardiola la club. Acum, se pare că cele două părți au ajuns la un acord în privința sumei de transfer, după ce clubul s-a înțeles cu jucătorul în urmă cu ceva timp.

Elliot Anderson se va transfera la Manchester City!

Cluburile au bătut palma pentru o sumă-record, atât pentru Manchester City, cât și pentru Nottingham Forest. Nu mai puțin de 116 milioane de lire sterline, adică echivalentul a 134 de milioane de euro, va plăti fosta campioană a Angliei pentru noul jucător.

Totul este rezolvat, iar Anderson va face vizita medicală încă din această perioadă, la New York, acolo unde se află alături de naționala Angliei la Cupa Mondială. Dacă totul se va rezolva, mijlocașul va semna cu Manchester City un contract valabil până în 2031.

Mutarea va intra și în topul celor mai scumpe transferuri din istoria Premier League, dar nu va întrece recordul deținut de Alexander Isak, pentru care Liverpool a plătit 145 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Newcastle.

Elliot Anderson, printre cei mai buni fotbaliști din Premier League

Elliot Anderson a impresionat în sezonul trecut din Premier League. A jucat în toate cele 38 de etape pentru Nottingham, marcând patru goluri și oferind patru pase decisive. El a mai avut și 12 apariții și o pasă decisivă în Europa League. 

Anderson a fost titular pentru Anglia în primele două meciuri de la Cupa Mondială: victoria 4-2 contra Croației (a fost integralist și a oferit o pasă de gol) și în remiza 0-0 împotriva Ghanei (a jucat 74 de minute).

  • 75 de milioane de euro este cota lui Elliot Anderson pe Transfermarkt.
  • 11 selecții a strâns pentru naționala Angliei. 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete
Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete
ARTICOLE PE SUBIECT
Țintarul din Superliga României, ora 15:00 | Aflăm programul etapelor din sezonul 2026-2027
Țintarul din Superliga României, ora 15:00 | Aflăm programul etapelor din sezonul 2026-2027
ULTIMELE STIRI
Diletta Leotta a încins atmosfera în Ibiza: imaginile care au atras toate privirile
Diletta Leotta a încins atmosfera în Ibiza: imaginile care au atras toate privirile
(P) Totogaming aduce experiența Cupei Mondiale fanilor din București și de pe litoralul românesc
(P) Totogaming aduce experiența Cupei Mondiale fanilor din București și de pe litoralul românesc
CSM București și Gloria Bistrița și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor
CSM București și Gloria Bistrița și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor
De nicăieri! Rapid l-a prezentat pe fostul oficial de la Dinamo: ”Bine ai venit!”
De nicăieri! Rapid l-a prezentat pe fostul oficial de la Dinamo: ”Bine ai venit!”
Senegal - Irak, de la 22:00: luptă pentru locul trei în grupă
Senegal - Irak, de la 22:00: luptă pentru locul trei în grupă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid

Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid

Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”

Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Florin Tănase a luat decizia în legătură cu noul contract la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica

Florin Tănase a luat decizia în legătură cu noul contract la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica



Recomandarile redactiei
U Cluj a luat decizia cu privire la transferul lui Mamadou Thiam
U Cluj a luat decizia cu privire la transferul lui Mamadou Thiam
De nicăieri! Rapid l-a prezentat pe fostul oficial de la Dinamo: ”Bine ai venit!”
De nicăieri! Rapid l-a prezentat pe fostul oficial de la Dinamo: ”Bine ai venit!”
Diletta Leotta a încins atmosfera în Ibiza: imaginile care au atras toate privirile
Diletta Leotta a încins atmosfera în Ibiza: imaginile care au atras toate privirile
Ce nebunie! Nicolae Stanciu poate reveni în Superliga: ”Cel mai mare salariu din lot”
Ce nebunie! Nicolae Stanciu poate reveni în Superliga: ”Cel mai mare salariu din lot”
Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali
Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali
Alte subiecte de interes
Record în Premier League. Manchester City sparge banca pentru un transfer: peste 150.000.000 de €!
Record în Premier League. Manchester City sparge banca pentru un transfer: peste 150.000.000 de €!
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO

stirileprotv Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!