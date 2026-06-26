Manchester City începe o nouă eră, cu Enzo Maresca antrenor și cu un transfer spcetaculos. Elliot Anderson (23 de ani) va fi jucătorul vicecampioanei Angliei.

Mijlocașul care a impresionat în sezonul precedent la Nottingham Forest a fost dorit insistent de oficialii de pe Etihad încă din perioada petrecută de Pep Guardiola la club. Acum, se pare că cele două părți au ajuns la un acord în privința sumei de transfer, după ce clubul s-a înțeles cu jucătorul în urmă cu ceva timp.

Elliot Anderson se va transfera la Manchester City!

Cluburile au bătut palma pentru o sumă-record, atât pentru Manchester City, cât și pentru Nottingham Forest. Nu mai puțin de 116 milioane de lire sterline, adică echivalentul a 134 de milioane de euro, va plăti fosta campioană a Angliei pentru noul jucător.

Totul este rezolvat, iar Anderson va face vizita medicală încă din această perioadă, la New York, acolo unde se află alături de naționala Angliei la Cupa Mondială. Dacă totul se va rezolva, mijlocașul va semna cu Manchester City un contract valabil până în 2031.

Mutarea va intra și în topul celor mai scumpe transferuri din istoria Premier League, dar nu va întrece recordul deținut de Alexander Isak, pentru care Liverpool a plătit 145 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Newcastle.