Jelena „Oopstapenko!” Greșeli uriașe, de amatoare comise de letonă în finala turneului WTA 250 de la Seoul 

Gafă monumentală comisă de Jelena Ostapenko (25 de ani, 19 WTA), în finala turneului WTA 250 de la Seoul. Sportiva letonă a scăpat racheta din mână după un serviciu efectuat în al treilea game al partidei și nu s-a redresat la timp pentru a returna mingea lovită de adversara sa.

Campioana Roland Garros 2017 s-a făcut de râs la serviciu de mai multe ori, în această săptămână încheiată ca finalistă învinsă în capitala Coreei de Sud. Înt turul secund, jucat în compania Anastasiei Gasanova, Jelena Ostapenko a comis o dublă greșeală ireală, trimițând al doilea serviciu în careul din dreptul său, și nu în diagonală, cum ar fi trebuit, spre șocul oponentei.

€19,718 a câștigat Jelena Ostapenko pentru prezența în finala turneului WTA 250 de la Seoul, în care a fost învinsă de Ekaterina Alexandrova, scor 7-6 (4), 6-0.

În ierarhia WTA, Ostapenko va urca două locuri, până pe poziția 17.

