”Am vorbit puțin cu ea”. Dezvăluirile fostului antrenor al Simonei Halep

Adrian Marcu a dezvăluit că a vorbit cu fosta sa elevă și s-a arătat convins de faptul că aceasta este nevinovată.

În timpul US Open 2022, Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care conține eritropoetină, un hormon încadrat ca agent simulant eritropoetic.

Fostul antrenor al Simonei Halep: ”Am vorbit puțin cu ea”

”Orice aş fi putut să aud, dar asta cu dopajul, nu! Simona era foarte, foarte grijulie în ceea ce priveşte orice în domeniul medical şi n-aveam cum să mă gândesc la aşa ceva.

Vreau şi eu să gândesc puţin, mă duc la US Open, unde joc un meci la două zile. Sunt probabil cea mai bine pregatită sportivă, de ce aş face aşa ceva? Nu văd un mobil pentru treaba asta. Dacă am fi vorbit despre o altă jucătoare mai slabă din punct de vedere fizic, hai să zic că o fi încercat... În plus, să ne gândim de câţi ani e Simona în top, câte controale antidoping a făcut până acum.

(...)

Am vorbit puţin cu ea, i-am spus că suntem alături de ea, eu sunt ferm convins că orice s-a întâmplat nu a fost cu voia ei. Şi acum am simţit-o puternică, dar, cum a zis şi ea, acesta e un meci pe care încă nu l-a avut până acum şi cred că e un meci... În meciurile de tenis poţi să influenţezi tu mai mult ceea ce se întâmplă.

Aici va trebui să fie foarte bine sfătuită şi foarte mult ajutată, pentr a reuşi să câştige şi acest meci”, a spus Adrian Marcu pentru Orange Sport.

Simona Halep: „Să înfrunt o situație atât de nedreaptă, mă simt confuză și trădată”

Divorțată, operată și găsită dopată în această toamnă, Simona Halep experimentează, indubitabil, cea mai dificilă perioadă a vieții sale, în plan personal, iar procesele care vor urma în căutarea anulării deciziei de suspendare vor necesita multă energie psihică din partea dublei campioane de Grand Slam din țara noastră, care a demonstrat, de-a lungul timpului, o tărie mentală extraordinară.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: lupta pentru adevăr. Am fost informată că am testat pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. E cel mai mare șoc din viața mea.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trișa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte, întrucât e complet opusă valorilor cu care am fost educată. Să înfrunt o situație atât de nedreaptă, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final pentru a demonstra că nu am ingerat substanța în cunoștință de cauză și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală.

Nu e vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare și despre povestea de dragoste pe care am construit-o cu tenisul în ultimii 25 de ani” a scris Simona Halep pe Instagram, pronunțându-se cu privire la cea mai delicată situație din cariera sa.