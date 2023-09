Fostul lider WTA a ieșit oficial din clasament după inactivitatea de un an provocată de suspendarea primită în scandalul de dopaj. Simona Halep a fost amânată, din nou, de Agenția Internațională a Integrității în Tenis cu decizia, după ce inițial data audierii i-a fost amânată în mod repetat.

Simona Halep, alături de nepoțică la școală

În așteptarea deciziei, Simona încearcă să își continue viața, iar pe plan personal pare să înflorească. Halep a fost surprinsă în diferite vacanțe, iar odată cu începerea anului școlar, a profitat de ocazie pentru a-și însoți nepoțica la deschidere. Sportiva a fost invitată pe scenă de către conducerea școlii și, vizbil emoționată, le-a spus câteva cuvinte copiilor.

„Nu mă așteptam să fiu invitată pe scenă, am venit cu nepoțica mea pentru că începe clasa I și am vrut să retrăiesc aceste emoții. Vă doresc un an nou școlar foarte bun, plin cu emoții, cu distracție în pauze, să fiți cuminți la ore, să vă bucurați de fiecare zi și să visați la ceva foarte, foarte mare pentru că dacă dați tot ce aveți mai bun o să reușiți. Vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare, e un lucru minunat și vă urez succes și multă sănătate”, le-a transmis Simona Halep elevilor.

Mesajul postat de Simona Halep înaintea oficializării clasamentului

Cu doar câteva ore înaintea publicării noului top WTA, Simona Halep a publicat pe contul de Instagram un mesaj care ar putea avea legătură cu situația neplăcută în care se află: "Indiferent de situație, zâmbește".

Simona Halep încă așteaptă verdictul în cazul de dopaj

Agenția Internațională a Integrității în Tenis a amânat, din nou, verdictul în cazul Simonei Halep, după cum a anunțat chiar ea printr-o postare pe rețelele sociale. Românca a fost inițial amânată cu data procesului, care a avut loc în urmă cu două luni, iar acum întârzie și verdictul.

Darren Cahill, fostul său antrenor, dar și tenismenul australian John Millman, au apărat-o pe Simona în mediul online pentru nedreptatea la care este supusă, iar acum o voce din tenisul feminin și-a arătat sprijinul.

"Astăzi am aflat că decizia așteptată în această săptămână a fost amânată din nou. E teribil de dezamăgitor, pentru că, după cum am spus, tot ceea ce cer este să fiu judecată.

E dificil să explic costul emoțional pe care mi l-au adus și continuă să mi-l aducă aceste amânări", a scris Simona Halep, într-un mesaj postat pe Instagram joi, în data de 31 august.