Ajuta-l pe Smiley! Artistul vrea sa-i compuna o melodie Simonei dupa victoria de la Roland Garros: "O fata care joaca tenis a reusit sa ne aduca impreuna"

Smiley, artistul preferat al Simonei Halep, pregateste un cantec pentru campioana de la Roland Garros.

Smiley i-a cantat Simonei o serenada in 2015. "Vreau sa cant, sa vizez si sa rad , sa nu uit sa ma joc cu Simona si atunci cand in lume voi pleca sa nu uit sa ma intorc la Simona" i-a cantat Smiley spre amuzamentul Simonei.

Smiley a avut concert si n-a putut sa mearga la Paris la finala lui Halep.

"Eram pe drum pe Valea Oltului si dupa cum stiti, semnalul mai vine, mai pleaca. Aveam un telefon atata pe care-l conectaseram la masina, mai mult auzeam decat vedeam. Noi asa ziceam, castiga anul asta? Castiga, gata!!!" a povestit Smiley.

Smiley i-a cantat Simonei pe teren si a primit lectii de tenis.



"Oricand, oricand, pot sa fiu copil de mingi!" a mai spus Smiley.

"Sincer se pricepe la tenis chiar loveste bine" spunea Simona despre Smiley.



"Ma bucur ca o cunosc, ma bucur ca e romanca. O fata de 26 de ani care joaca tenis a reusit sa ne aduca impreuna" crede artistul.