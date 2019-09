Adversara Simonei de azi surprinde! "A fost un meci destul de greu, dar ea nu a jucat prea bine"

Ekaterina Alexandrova a povestit cat de dificil i-a fost sa o invinga pe Simona Halep astazi, in turul secund la WTA Beijing.

„Imi amintesc ultimul nostru meci, la Cincinnati: a fost mai greu decat cel de azi, insa am incercat sa raman concentrata pe intreaga durata a meciului. Stiu ca Simona poate juca pur si simplu incredibil. Ma bucur ca am reusit sa raman atenta pana la final”, a spus Alexandrova, care va juca in turul 3 impotriva invingatoarei meciului Kasatkina vs. Sabalenka.

Ekaterina Alexandrova despre Simona Halep: „A fost un meci destul de greu, dar ea nu a jucat prea bine.”

Ekaterina Alexandrova va avea un meci dificil in turul urmator, Aryna Sabalenka fiind numar 14 WTA si dubla campioana la Wuhan, iar Daria Kasatkina numar 45 WTA cu ani de experienta in prima 100 WTA.