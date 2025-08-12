Rămas cu doar un an de contract, portarul italian nu a acceptat prelungirea și a fost scos pe lista de transferuri.



Potrivit Sky Italia, parizienii cer între 20 și 30 de milioane de euro pentru goalkeeper-ul care a fost decisiv în câștigarea Champions League. O sumă considerată ”de chilipir” pentru un jucător cu experiența și palmaresul lui ”Gigio”.



Nasser Al-Khelaifi i-ar fi dat un ultimatum



Situația e tensionată la Paris. Nasser Al-Khelaifi i-ar fi dat un ultimatum: ”Semnează acum sau pleci!”. În prezent, Donnarumma câștigă 12 milioane de euro pe sezon, dar vrea mai mult și garanții că rămâne titular.



Chelsea și Manchester United și-au temperat interesul, însă Manchester City ar putea interveni dacă Ederson pleacă.



În Italia, Juventus și Inter îl monitorizează, iar Bayern Munchen a intrat și ea în cursă. Galatasaray a făcut o ofertă concretă, dar a fost refuzată.



Aflat la PSG din 2021, italianul are o cotă de piață de 35 de milioane de euro pe Transfermarkt. Donnarumma a mai trecut printr-un episod similar la AC Milan, în 2021, când a plecat liber după ce a refuzat prelungirea contractului.

