Simona Halep a dat lovitura! Noul clasament al castigurilor in tenis a fost publicat | La ce suma a ajuns romanca

Simona Halep a castigat turneul de la Montreal si si-a adaugat in cont inca 519.480 dolari.

Luni, dupa ce turneul de la Montreal s-a incheiat oficial, WTA a publicat topul premiilor in bani castigate de jucatoare in intreaga cariera. In urma triumfului de la Rogers Cup, Simona Halep urca o pozitie si in acest top si ajunge pana pe locul 8 in topul all-time al banilor castigati in tenis.

In intreaga cariera, Simona a strans o adevarata avere din tenis incasand premii in valoare de 26.739.006 de dolari, potrivit datelor furnziate de WTA. Romanca din fruntea clasamentului mondial a surclasat-o in aceasta saptamana pe Angelique Kerber, campioana din acest an de la Wimbledon.

Pe primul loc in acest clasament se afla Serena Williams, cu premii totale in valoare de 86.368.121 de dolari, iar pe locul secund sora sa, Venus Williams, cu premii de aproape 41 de milioane de dolari, in timp ce pe trei o regasim pe Maria Sharapova, care a incasat putin peste 38 de milioane de dolari.

In acest clasament intocmit de Asociatia feminine de tenis, Simona Halep depaseste nume mari precum, Kim Clijsters, Steffi Gaaf, Martina Navratilova, Martina Hingis sau idolul copilariei sale, belgianca Justine Henin.