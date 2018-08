Ana Bogdan, singura romanca ce s-a calificat pe tabloul principal la Cincinnati! Halep si Begu, deja calificate

Ana Bogdan, locul 82 WTA, este singura romanca ce a reusit sa acceada pe tabloul principal al turneului de la Cincinnati, SUA, dupa ce a dispus in ultima runda a calificarilor de Donna Vekic din Croatia, locul 37 WTA.

Ana s-a impus in minimul de seturi, scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci de o ora si 18 minute de joc. Bogdan va evolua pe tabloul principal, asa cum s-a intamplat si la Montreal, dupa ce aici in SUA, in prima runda din calificari, a dispus de alta romanca, Monica Niculescu.

Din pacate, Sorana Cirstea nu a obtinut calificarea pe tabloul principal la Cininnati, si a fost invinsa de australianca Ajla Tomljanovic, locul 60 WTA, scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci de 66 de minute.

Pe tabloul principal deja avem alte doua romance, pe Simona Halep si Irina Begu, care se pot intalni in turul secund daca Irina trece de o jucatoare venita din calificari.

Turneul din SUA este din categoria Premier 5, “Western & Southern Open” – Cincinnati, cu premii in valoare de $2,874,299, se va desfasura in perioada 13-19 august. Simona Halep porneste ca principala favorita.