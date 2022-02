Academia de Tenis Simona Halep în România? Răspunsul jucătoarei: „Nu mă gândesc.”

Simona Halep joacă la două turnee importante în circuitul WTA în luna februarie, WTA 500 Dubai și WTA 1000 Doha, după care va părăsi România pentru a treia oară în acest an, având ca destinație Franța.

Mai precis, Halep nu va merge la Paris, ci între Cannes și Monaco, locul unde este situată Academia de Tenis Mouratoglou. Simona Halep s-ar putea antrena acolo alături de Serena Williams, Victoria Azarenka, Stefanos Tsitsipas sau Cori Gauff.

Simona Halep: „Nu știu despre viitor prea multe, vreau să amân cât pot de mult finalul carierei.”

Motivându-și planul, Simona Halep a spus: „După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, am simțit că următorul pas e să îl fac spre internațional și m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulți jucători de top sunt acolo. Am înțeles că e o atmosferă foarte plăcută, așa că am vrut să încerc,” a declarat Simona Halep.

Întrebată în final dacă se gândește să ridice o Academie de Tenis în România, Simona Halep a răspuns: „Nu merg să fur, merg să mă ajut singură, să investesc în dezvoltarea pe care mi-o doresc anul acesta. Nu știu despre viitor prea multe, sunt încă jucătoare activă și vreau să amân cât pot de mult finalul carierei. Poate fi un lucru pozitiv în România, dar momentan nu mă gândesc la acest lucru,” au fost cuvintele Simonei Halep.