HALEP - PLISKOVA, vineri, 12:30, LIVE SPORT.RO | VICTORIE sau ne vedem la anul! Ce trebuie sa stii despre Halep vs Pliskova

Simona Halep a aflat ora de start a meciului decisiv pe care il va juca impotriva Karolinei Pliskova vineri, pe 1 noiembrie.

Halep si Pliskova isi vor disputa al doilea loc in Grupa Violet vineri de la ora 12:30, ora Romaniei.

Calculele pentru calificare sunt simple: victoria sau eliminare

Atat Simona Halep, cat si Karolina Pliskova, cu cate o victorie la aceasta editie a Turneului Campioanelor au parte de o situatie facila din punct de vedere matematic in ceea ce priveste calcularea sanselor la calificarea in semifinale.



Aflandu-se la egalitate de puncte inaintea meciului direct, Halep si Pliskova sunt obligate la victorie impotriva celeilalte pentru a se califica in semifinale. Halep are un avantaj in fata Pliskovei in ceea ce priveste confruntarile directe, conducand-o pe cehoaica cu scorul de 7-3.

Cu cine va juca Elina Svitolina ultimul meci din grupa

Fiindca Bianca Andreescu s-a retras de la Turneul Campioanelor, acuzand probleme grave la genunchi, prezenta canadiencei va fi inlocuita de cea a americancei Sofia Kenin, numar 12 WTA.

Svitolina se va duela cu Kenin in ultimul meci al fazei grupelor. Pentru ambele jucatoare, miza pragmatica a acestui meci va fi strict financiara, castigatoarea urmand sa incaseze peste 300.000 de dolari pentru victorie.