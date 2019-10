TURNEUL CAMPIOANELOR | De ce Simona Halep e favorita la calificare in semifinale la Shenzhen! Romanca joaca cu Pliskova ultimul meci al grupelor

Simona Halep trebuie sa o invinga pe Pliskova pentru a se califica in semifinale la Turneul Campioanelor.

Previziunile nu indica un viitor sumbru in ceea ce priveste ultimul meci al fazei grupelor pentru Simona Halep. Actualul numar 5 WTA are nevoie de victorie in meciul de vineri cu Pliskova pentru a accede in ultimele 4.

Karolina Pliskova a castigat cel de-al doilea meci disputat la Turneul Campioanelor, dupa ce a invins-o pe Bianca Andreescu dupa un singur set jucat, 6-3, canadianca retragandu-se dupa finalul primei manse.

Simona Halep are motive de incredere pentru calificarea in semifinale – a invins-o de 7 ori pe Karolina Pliskova si a castigat ultimul meci pe hard indoor

Finala pentru locul 2 in Grupa Violet se va desfasura vineri, 1 noiembrie, intre cehoaica Pliskova Karolina si Simona Halep.

Scorul intalnirilor directe este favorabil romancei, scor 7-3. Mai mult, Simona a invins-o pe Karolina la ultimul meci disputat pe o suprafata hard indoor, precum cea de la Shenzhen. A fost 6-4, 5-7, 6-4 pentru Halep in februarie 2019, cand Romania a invins Cehia la Ostrava in cadrul Cupei Federatiilor.