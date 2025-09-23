Nikola ”Niki” Pilic , fostul căpitan al echipei de Cupa Davis a Germaniei, a încetat din viaţă luni, la vârsta de 86 de ani, în ţara sa natală, Croaţia, a anunţat Federaţia croată de tenis într-un comunicat dat publicităţii marţi, informează DPA.

Ilie Năstase - Niki Pilic 6-3, 6-3, 6-0 în finala de la Roland Garros



În timpul carierei sale de jucător de tenis, Niki Pilic a disputat o finală de Mare Şlem la Roland Garros, pierdută în faţa românului Ilie Năstase, care s-a impus în trei seturi, 6-3, 6-3, 6-0, în faţa croatului, în 1973.

La dublu, Pilic a cucerit un trofeu, la US Open, în 1970.

Niki Pilic, croatul devenit căpitanul Germaniei



Pilic, originar din Split, a fost căpitanul Germaniei între 1987 şi 1996, conducând-o la câştigarea primul ei titlu în Cupa Davis, în 1988, înainte de a cuceri trofeul în alte două ocazii, în 1989 şi 1993.

El a câştigat, de asemenea, Salatiera de Argint cu Croaţia, în 2005, şi Serbia, în 2010, devenind primul căpitan care a câştigat Cupa Davis cu trei naţiuni diferite.

Între 2015 şi 2017, Pilic a îndeplinit funcţia de consilier în cadrul Federaţiei germane de tenis (DTB).

Până de curând, Niki Pilic era încă pe terenul de tenis şi lucra cu tinere talente din Croaţia. Printre protejaţii academiei sale din München s-a numărat şi deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem, sârbul Novak Djokovic.

Agerpres

