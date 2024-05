În continuare, din noul val apar sportive care pot tinde la pătrunderea în prima sută mondială, iar un nume care a ajuns în atenția cunoscătorilor este Anca Todoni, din Timișoara, în vârstă de 19 ani, care recent a urcat pe locul 181 în circuitul de simplu.

În proiectul care o privește pe Todoni este implicat și Artemon Apostu-Efremov, care a fost invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro. Antrenorul a vorbit despre cât de mult a evoluat sportiva, care are o înălțime de care trebuie să se folosească, după cum a declarat chiar Artemon Apostu-Efremov, 1.84 m.

Anca Todoni, în Top 200 WTA

Într-un an, din vara trecută și până acum, Anca Todoni a urcat în jur de 700 de poziții, acum fiind pe poziția a 181-a în ierarhia WTA. În 2023, Todoni a câștigat patru competiții ITF: două de calibru W15, la Kranjska Gora și la București, și alte două de calibru W25, la Osijek și la Bistrița.

Cu 42 de victorii dintr-un total de 53 de meciuri oficiale jucate în sezonul 2023, Anca Todoni a impresionat cu două trofee ITF cucerite în două săptămâni consecutive la simplu.

Artemon Apostu-Efremov i-a făcut portretul Ancăi Todoni: ”Junioară foarte bună, o persoană deosebită, un profesionalism cum rar întâlnești”.

După victoria din întrecerea de la Osijek, Anca Todoni s-a impus și în competiția ITF W25 de la Bistrița, după o finală încheiată scor 7-5, 1-6, 6-2, în detrimentul croatei Lucija Ciric Bagaric (301 WTA la acel moment).

”Avem o colaborare de doi ani și jumătate. Am remarcat-o, o știam pentru că Adi Cruciat o cunoștea, sunt din același oraș, din Timișoara. Știu că lucram cu Simona când Adi mi-a zis să vin s-o văd. Îmi tot spunea de ea. Joacă bine, o junioare foarte bună, o persoană deosebită, un profesionalism cum rar întâlnești. Noi am crezut în ea de la început și am început proiectul împreună, cu Adi Cruciat, Adi Gavrilă. Suntem curioși cât de sus poate să meargă.

A dat BAC-ul anul trecut, la acel moment era locul 700-800, iar acum, după un an, e în top 200. Vom merge în calificări la Roland Garros, ceea ce nu e puțin lucru, e o realizare!

Are 1.84 m, dar poate fi un avantaj dacă te folosești de înălțime, dacă te dezvolți. Simona Halep are o înălțime mai mică și poți spune că e rapidă. Fiecare jucătoare are atuurile ei, trebuie să le valorifice!”, a spus antrenorul în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Artemon Apostu-Efremov a lucrat cu cele mai bune sportive din România

După ce a lăsat racheta de-o parte și a ales calea antrenoratului, Artemon Apostu-Efremov (45 de ani) le-a pregătit pe câteva dintre cele mai valoroase jucătoare din România, pe Simona Halep, Irina Begu, Raluca Olaru, Alexandra Dulgheru sau Mihaela Buzărnescu.

Cunoscut pentru realizările din postura de antrenor, coordonator din lojă a mai multor sportive din circuitul WTA din România, a ajutat și la ascensiunea tenismenului moldovean Radu Albot. Acum, ajută la evoluția Ancăi Todoni, care va lua startul în calificările de la Roland Garros. O va întâlni în prima rundă pe Olga Danilovic (Serbia, 125 WTA).

Ca jucător de tenis, Artemon Apostu-Efremov a fost pe locul 310 în ierarhia ATP, iar la dublu a bifat poziția 466.

VIDEO EXCLUSIV Artemon Apostu-Efremov a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)