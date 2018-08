"A fost un meci urat!" Reactia lui Garbine Muguruza dupa ce a fost eliminata la Cincinnati | Iberica va iesi din TOP 10

Garbine Muguruza, campioana en-titre, a fost eliminata in turul secund la turneul din SUA!

Garbine Muguruza, locul 9 WTA si cap de serie numarul 7 la Cincinnati, a fost invinsa, miercuri, in turul secund la Cincinnati de catre ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 44 WTA, scor 2-6, 6-4, 6-4, la capatul unui meci care a durat doua ore si 2 minute de joc.

La conferinta de presa, Muguruza a fost foarte dezamagita de nivelul jocului sau.

"Cred ca a fost un meci urat, dar sunt fericita ca macar am luptat. Nivelul nu a fost foarte ridicat, iar ea reusit sa revina in setul al treilea, sa joace mai bine si sa gaseasca un mod de a castiga partida", a declarat Muguruza.

Muguruza, care era campioana en-titre la turneul din Ohio, va parasi Top 10 luni, dupa ce i se vor scadea cele 900 de puncte castigate anul trecut dupa finala disputata cu Simona Halep in care i-a administrat romancei una dintre cele mai dureroase infrangeri, scor 6-1, 6-0.

Muguruza are un singur titlu WTA castigat in acest an, la Monterrey, si inca o finala pierduta, la Doha.