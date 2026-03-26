Coco Gauff (22 de ani, locul 4 WTA) a fost o piatră prea tare pentru Karolina Muchova (29 de ani, locul 14 WTA). Cehoaica nu a reuşit să ia decât două game-uri americancei, care s-a impus în două seturi,scor 6-1, 6-1, după o oră şi 29 de minute.

Adversara din semifinale a lui Coco Gauff se va decide în a doua semifinală, dintre Aryna Sabalenka, liderul mondial, şi kazaha Elena Rîbakina (26 de ani, locul 2 WTA).

Gauff a fost cea care a eliminat-o pe românca Sorana Cîrstea în optimile de finală, scor 4-6, 6-3, 2-6.