OFICIAL Verdictul medicilor după accidentarea lui Marian Aioani: Rapid a făcut anunțul

Verdictul medicilor după accidentarea lui Marian Aioani: Rapid a făcut anunțul Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a ”căzut” pe locul cinci după ce a pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 1-3, dar marea lovitură pentru giuleșteni a fost accidentarea lui Marian Aioani (26 de ani).

TAGS:
marian aioaniaccidentare marian aioaniRapidDinamo - rapid
Din articol

Portarul Rapidului a acuzat dureri încă de la încălzire, dar cu toate acestea a fost trimis în teren. A rezistat doar patru minute în derby-ul de pe Arena Națională, fiind înlocuit cu tânărul Adrian Briciu (18 ani), aflat la debut.

În cursul zilei de miercuri, Rapid a anunțat oficial verdictul medicilor cu privire la accidentarea suferită de portarul echipei. Se pare că Aioani a suferit o întindere musculară, potrivit comunicatului.

Rapid a anunțat verdictul medicilor cu privire la Marian Aioani

Clubul nu a precizat, însă, cât va absenta Aioani după această accidentare. În funcția de evoluția recuperării, acesta poate prinde ultimele partide din acest sezon.

„Marian Aioani a efectuat o serie de investigații medicale ca urmare a durerilor resimțite la nivelul coapsei înaintea partidei cu Dinamo. În urma testelor efectuate s-a constat că portarul nostru a suferit o întindere musculară. Durata estimativă a absenței va fi stabilită în funcție de evoluția recuperării.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Marian!”, a transmis Rapid, pe rețelele de socializare.

  • Dinamo bucuresti rapid bucuresti play off superliga superbet 26042026 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Aioani a fost titular în poarta celor de la Rapid în acest sezon, bifând 30 de apariții. Nouă dintre acestea s-au încheiat fără gol încasat.

În plus, la Rapid este accidentat și al doilea portar, Dejan Iliev (31 de ani), astfel că Briciu va apăra, cel mai probabil, și în meciul din următoarea etapă cu CFR Cluj.

În meciul cu Dinamo, Rapid l-a pierdut și pe Claudiu Petrila, care a suferit o leziune musculară și a părăsit terenul în lacrimi în minutul 81. Decarul giuleștenilor nu va mai evolua în acest sezon, așa cum a anunțat clubul.

Dinamo - Rapid 3-1. ”Câinii” urcă pe locul patru

Milanov a deschis scorul în minutul 39, din pasa lui Armstrong. În actul secund, Cîrjan a majorat diferența la 2-0 în minutul 59, iar Musi a înscris golul 3 în minutul 71.

Rapid a înscris prin Paraschiv în minutul 88, iar cele trei puncte au mers către Dinamo la finele partidei.

Publicitate
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
Dinamo încearcă să dea marea lovitură: ”A existat o discuție cu Andrei Nicolescu”
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Lovitură încasată de Elias Charalambous?! Anunțul care îi dă emoții serioase fostului antrenor de la FCSB
Răzvan Lucescu a spus-o clar: ”Nu cred că e pentru mine”
Ultrașii Stelei, loviți în plin de o acțiune în forță a Poliției
Ilie Dumitrescu, uluit: ”Sunt forțe ale naturii pe faza ofensivă”
vezi mai multe stiri
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Fostul campion al României și-a scos la vânzare casa de lux! Cere 547.000 de euro

Elias Charalambous anunță: ”Asta e prima mea opțiune! Nu e vorba de bani”

Antrenorul luat în calcul de Rapid pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă! E pe placul fanilor



Lovitură încasată de Elias Charalambous?! Anunțul care îi dă emoții serioase fostului antrenor de la FCSB
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Răzvan Lucescu a spus-o clar: ”Nu cred că e pentru mine”
Ultrașii Stelei, loviți în plin de o acțiune în forță a Poliției
Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid
Revenire anunțată la Farul, după derby-ul Rapid - Dinamo: ”Am găsit deja soluția, ce să fac?”
Rapidiștii au dat verdictul despre Neil Lennon: ”Vrea să facă asta”
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Florin Prunea îi dă replica lui Dan Șucu: ”Îl ia gura pe dinainte. Soarta îți dă peste bot”
Dinamo - Rapid e azi de la 20:00. Derby-ul din Superligă, analizat de Dan Chilom
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!