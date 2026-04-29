Portarul Rapidului a acuzat dureri încă de la încălzire, dar cu toate acestea a fost trimis în teren. A rezistat doar patru minute în derby-ul de pe Arena Națională, fiind înlocuit cu tânărul Adrian Briciu (18 ani), aflat la debut.

În cursul zilei de miercuri, Rapid a anunțat oficial verdictul medicilor cu privire la accidentarea suferită de portarul echipei. Se pare că Aioani a suferit o întindere musculară, potrivit comunicatului.

Rapid a anunțat verdictul medicilor cu privire la Marian Aioani

Clubul nu a precizat, însă, cât va absenta Aioani după această accidentare. În funcția de evoluția recuperării, acesta poate prinde ultimele partide din acest sezon.

„Marian Aioani a efectuat o serie de investigații medicale ca urmare a durerilor resimțite la nivelul coapsei înaintea partidei cu Dinamo. În urma testelor efectuate s-a constat că portarul nostru a suferit o întindere musculară. Durata estimativă a absenței va fi stabilită în funcție de evoluția recuperării.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Marian!”, a transmis Rapid, pe rețelele de socializare.