Ce face Sorana Cîrstea după eliminarea de la Madrid. Semifinalista de la Miami surprinde prin alegerile sale

Joi, 27 aprilie, Sorana Cîrstea (33 de ani, 44 WTA) a pierdut în fața Arynei Sabalenka (24 de ani, 2 WTA), în turul secund al competiției WTA 1000 de la Madrid, dar înfrângerea nu a marcat plecarea sa din Spania.

Contrar așteptărilor, jucătoarea din Târgoviște nu a ales să se odihnească suplimentar pentru turneele de la Roma și Paris, ci a rămas în Peninsula Iberică, unde își va începe astăzi parcursul în turneul WTA 125k de la Reus.

Sorana Cirstea enjoying the beautiful views on her day off in Reus, Spain where she is playing this week. pic.twitter.com/6KedLZAm1t