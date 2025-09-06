GALERIE FOTO A capitulat Djokovic? Sârbul a spus totul, după ce a pierdut cu 3-0 în fața lui Alcaraz

A capitulat Djokovic? Sârbul a spus totul, după ce a pierdut cu 3-0 în fața lui Alcaraz
Marcu Czentye
Novak Djokovic știe ce îi lipsește pentru a-i mai învinge pe Sinner și Alcaraz.

Novak DjokovicCarlos AlcarazUS Open 2025Tenis ATP
Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) a fost învins de Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP), scor 6-4, 7-6 (4), 6-2, în semifinalele US Open 2025.

Jucătorul din Murcia a redus diferența scorului meciurilor directe dintre cei doi, care arată acum 5-4 în favoarea lui „Nole.”

Djokovic vede realitatea așa cum este: „Am obosit după două seturi cu Alcaraz.”

Această înfrângere consemnează doi ani consecutivi în care Novak Djokovic nu a mai reușit să se opună tinerilor Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, în turneele de mare șlem, iar tenismenul din țara vecină se arată mai conștient decât oricine de această realitate.

Djokovic a admis că „a rămas fără combustibil” după încheierea celui de-al doilea set.

„Sinner și Alcaraz sunt cei mai buni din lume, la ora actuală.”

„Am pierdut trei semifinale de turneu de mare șlem împotriva lor, în acest an. Sunt, pur și simplu, prea buni. Joacă la un nivel extrem de înalt. 

Am avut suficientă energie să lupt cu Alcaraz timp de două seturi, dar apoi am obosit, iar el a continuat în același ritm.

E foarte dificil să joc cu ei trei din cinci seturi, mai ales în fazele superioare ale turneelor de mare șlem,” a declarat Novak Djokovic, în conferința de presă organizată după semifinala cu Alcaraz.

„Nole”, mulțumit de tenisul pe care îl joacă, dar vârsta pare să facă diferența

Cu șaisprezece ani mai experimentat decât Alcaraz, Djokovic a fost aproape de campionul Roland Garros 2025 timp de două seturi, dar a capitulat, din punct de vedere fizic, în a treia manșă.

„Sunt mulțumit cu tenisul pe care îl joc, dar anduranța fizică nu îmi mai e de-ajuns. Pot să fac doar cât pot să fac, asta nu pot să controlez.

Îmi va fi foarte complicat, în viitor, să îi depășesc pe Sinner și Alcaraz în trei din cinci seturi. Nu renunț la gândul de a mai câștiga turnee de mare șlem, dar va fi o sarcină foarte dificilă,” a completat tenismenul din Belgrad.

Eliminat în toate cele patru turnee de mare șlem ale anului în faza semifinalelor, Novak Djokovic va urca însă în clasamentul ATP pe locul al patrulea, după încheierea US Open.

