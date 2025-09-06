Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) a fost învins de Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP), scor 6-4, 7-6 (4), 6-2, în semifinalele US Open 2025.

Jucătorul din Murcia a redus diferența scorului meciurilor directe dintre cei doi, care arată acum 5-4 în favoarea lui „Nole.”

Djokovic vede realitatea așa cum este: „Am obosit după două seturi cu Alcaraz.”

Această înfrângere consemnează doi ani consecutivi în care Novak Djokovic nu a mai reușit să se opună tinerilor Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, în turneele de mare șlem, iar tenismenul din țara vecină se arată mai conștient decât oricine de această realitate.

Djokovic a admis că „a rămas fără combustibil” după încheierea celui de-al doilea set.

„Sinner și Alcaraz sunt cei mai buni din lume, la ora actuală.”

„Am pierdut trei semifinale de turneu de mare șlem împotriva lor, în acest an. Sunt, pur și simplu, prea buni. Joacă la un nivel extrem de înalt.



Am avut suficientă energie să lupt cu Alcaraz timp de două seturi, dar apoi am obosit, iar el a continuat în același ritm.



E foarte dificil să joc cu ei trei din cinci seturi, mai ales în fazele superioare ale turneelor de mare șlem,” a declarat Novak Djokovic, în conferința de presă organizată după semifinala cu Alcaraz.

