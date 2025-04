Zeljko Kopic, bulversat după Dinamo - U Craiova 0-2

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a pus accentul pe incapacitatea echipei sale de a contracara jocul unor rivale care beneficiază de loturi solide, cu dubluri pe posturi. Croatul de pe banca lui Dinamo a accentuat după eșecul cu Universitatea Craiova, de luni seara: "Noi avem limite".

Chiar dacă gazdele au dat în multe perioade ale jocului o replică bună, Craiova și-a arătat superioritatea și a profitat de spațiile lăsate de o formație care nu s-a putut baza pe dispecerul Gnahore, om care are mereu o contribuție esențială nu numai pe faza de construcție, ci și în apărare.

”Am fost buni în tranziție, am avut câteva ocazii bune, dar noi avem limite. În a doua repriză au marcat din prima oportunitate pe care au avut-o, iar apoi am avut câteva ocazii. Cred că nu le-am dat ocazii să plece pe contraatac, dar atunci când am făcut-o, Mitriță a marcat și a făcut 2-0. Atunci meciul s-a terminat.



Nu am fost într-o formă bună, dar jucătorii au dat totul. Nu le-am dat celor de la Craiova multe șanse. Am pierdut meciul, dar nu am prea multe să le reproșez jucătorii. Când primești gol îi lași mai mult spațiu adversarului", a declarat Zeljko Kopic, potrivit Digisport.



În clasamentul play-off-ului conduce FCSB, cu 39 de puncte, urmată de CS Universitatea Craiova – cu 36 de puncte şi CFR Cluj – 34 de puncte. Dinamo este pe locul 5, cu 29 de puncte.

Dinamo - U Craiova 0-2



DINAMO: Golubovic – Sivis (Paşcalău 90), Mărginean, Opruţ, Antonio Luna (Homawoo 59) – C. Cîrjan, P. Olsen, Milanov (C. Soare 81) – C. Costin (Al. Pop 59), Perica (Hakim Abdallah 81), Selmani. ANTRENOR Zeljko Kopic



UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Carlos Mora (Mogoş 90), Zajkov, Badelj, Bancu – Screciu, Mekvabishvili, Oshima (Houri 67) – Baiaram (D. Barbu 67), Safira, Al. Mitriţă. ANTRENOR Mirel Rădoi



Cartonaşe galbene: C. Cîrjan 57, Opruţ 72 / Baiaram 44



Arbitri: Marcel Bîrsan – Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu