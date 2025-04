La finalul partidei de pe Arena Națională, antrenorul lui Dinamo, Zeliko Kopic, a explicat ce s-a întâmplat cu Adnan Golubovic, pe care l-ar fi dat afară din vestiar înaintea meciului.



"Cred că echipa a jucat foarte bine. Am arătat o mentalitate bună, am controlat meciul. Am primit acel gol, am avut ghinion. Trebuie să spun că sunt mândru de jucătorii mei. Ne menținem stilul de joc și identitatea. Totul este pozitiv, e ceea ce pot spune despre echipa mea.

Încerc să găsesc tot felul de metode pentru a motiva echipa. Am vrut să 'scutur' un pic echipa înaintea meciului și el a fost primul care mi-a ieșit în față. e foarte greu să motivezi jucătorii, le vorbești despre tricou, despre presiune, însă este foarte greu, așa că încerc să găsesc diferite metode pentru a-i motiva.



Sigur, există această statistică (n.r. - Dinamo nu reușește să mai câștie împotriva FCSB-ului). Nu va fi o simplă plimbare meciul cu FCSB, chiar dacă clasamentul arată așa cum arată în momentul de față. Vom da totul pentru a încerca să câștigăm meciul cu FCSB", a spus Zeljko KopiC la finalul meciului cu CFR Cluj.



Dinamo - CFR Cluj, scor 1-1



CFR a deschis scorul prin Meriton Korenica (64), care a executat o lovitură liberă, mingea fiind deviată de Alexandru Pop, astfel că l-a păcălit pe portarul Alexandru Roşca.



Dinamo a egalat tot în urma unei faze fixe, un corner executat de Patrick Olsen, la care mingea a fost bâlbâită în careu, a ajuns la Andrei Mărginean şi acesta a înscris spectaculos (85). A fost primul gol marcat în Superligă de Mărginean.



Dinamo – CFR s-a terminat 1-1 şi clujenii sunt pe locul 3 în clasament, cu 35 de puncte, la şapte puncte de lider, FCSB. Dinamo e a cincea, cu 30 de puncte.