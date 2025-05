Verdict în cazul celei mai controversate faze din Universitatea Craiova - Rapid 1-2: "Decizia pe care eu o văd corectă"

În debutul întâlnirii, în minutul 23, oaspeții au cerut penalty, după un duel Mora – Petrila în careul gazdelor. Centralul Marian Barbu a făcut însă semn că jocul poate continua, spre furia bucureștenilor. Această fază controversată a fost analizată și de Marius Avram, care a oferit un verdict.

"Părerile sunt împărțite în privința deciziei finale. Întrebarea pe care și-o pune arbitrul e dacă are intensitate. Și dacă lovirea produce căderea. Înțeleg de ce Cătălin Popa nu a intervenit din camera VAR.

Petrila mai face o jumătate de pas și apoi cade. Cred că a fost motivul pentru care nu s-a dat. Decizia pe care o văd eu corectă este să lase jocul să continue.

Dacă se îndeplinea condiția ca cel de acolo, Cătălin Popa, să vadă că s-a făcut o greșeală clară, ceea ce nu s-a întâmplat, nu îl cheamă. Doar dacă era ceva clar că Marian Barbu a greșit. Cel din VAR nu poate să își dea seama cât de tare îl cheamă. Neputând să își dea seama, nu are certitudinea că îl poate chema.

Nu zic că nu se poate da penalty. Are credibilitate, nu cred că nu a văzut faza. Are unghiul potrivit, are vizibilitate. Așadar, merg pe mâna lui și spun că e o decizie corectă că nu a dat lovitură de la 11 metri.

Dacă alt arbitru ar fi dat penalty, aș găsi argumente în favoarea lui. Nu putem nega că e un contact acolo. E greu să ne dăm seama dacă e intensitate acolo sau nu. Îi dau dreptate arbitrului", a explicat fostul arbitru, la Digi Sport.