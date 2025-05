Oltenii au primit vizita giuleștenilor vineri seară pe stadionul ”Ion Oblemenco”, în etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii României. Rapid a înregistrat la final toate cele trei puncte.



Mirel Rădoi a început să plângă la flash-interviu după eșecul cu Rapid: ”Nu am făcut nimic! Umilință. Și nu mă refer la rezultat”



Mirel Rădoi, antrenorul din Bănie, a apărut la flash-interviu după meciul cu Rapid cu ochii în lacrimi. Rădoi a fost complet demoralizat de rezultatul confruntării.



”Din păcate trebuie să acceptăm ce am făcut, pentru că n-am făcut nimic. Am fost aici, dar n-am fost. Am fost prezenți, dar doar fizic, tactic am fost în altă parte. Nu știu cum să-mi găsesc echilibrul la cuvinte, astfel încât jucătorii să nu simtă gândurile mele.



Am vorbit puțin pentru că n-aș fi vrut să simtă ce simt eu. În seara asta n-a fost vorba de vis, nici măcar de victorie. Am încercat lucrurile să le întoarcem în favoarea noastră. Am vrut să arătăm că avem demnitate.



Eu ca antrenor, în momentul în care stăm pe margine, și umilință nu mă refer la rezultat. Ci la felul nostru în care putem fi. Avem limite. Asta e valoarea noastră. Felul de a aborda o partidă, așa, îmi e greu să înțeleg.



Am mai trăit o umilință de genul ăsta la echipa națională cu Norvegia, 0-4, dar valoarea era prea mare. Între Haaland și noi. Mi-e greu să înțeleg în seara asta. Mulțumesc”, a spus Rădoi.