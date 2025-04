După ce Sepsi a intrat cu un avantaj de un gol la pauză, după reușita lui Haruț, constănțenii au revenit în partea a doua și au marcat prin Radaslavescu, Larie, Alibec și Vînă.

Gică Hagi l-a contrazis pe Alibec după Sepsi - Farul 1-4

La finalul meciului, Gică Hagi a explicat cum a reușit Farul să întoarcă scorul pe terenul celor de la Sepsi. De altfel, ”Regele” a vorbit și despre golul din lovitură liberă înscris de Denis Alibec. Fotbalistul a mărturisit că Hagi a fost cel care i-a spus să șuteze pe poartă, dar antrenorul are o altă variantă.

Chiar dacă Farul a obținut trei puncte importante, Hagi rămâne cu picioarele pe pământ și vrea să aștepte finalul sezonului pentru a se bucura pentru salvarea de la retrogradare.

”Totul se poate schimba foarte repede, e important să crezi, să muncești 90 de minute, noi am făcut asta, am vorbit la pauză. Eu am adus ceva la sistem, i-am surprins în repriza a doua. Jucătorii fac diferența. Jucând bine ca echipă, odată iese unul în evidență, altădată celălalt.

El (n.r. Alibec) a făcut-o, nu a fost așa, eu i-am zis să bată spre poartă, pe interior, cum facem la antrenamente, dar e meritul lui, e calitatea lui. Putea să bată deschis. Am decis să bată el și a făcut-o bine. E o victorie, moralul e bun, băieții sunt fericiți, dar am câștigat un meci și atât. Trebuie să suferim, să luptăm, să dăm ce avem mai bun pentru Farul.

Fiecare meci va avea povestea lui, totul e imprevizibil în fotbal, trebuie să fim atenți, să ne pregătim”, a spus Gică Hagi.

