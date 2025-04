Constantin ”Dina” Grameni (22 de ani) a fost transferat de Rapid de la Farul Constanța în septembrie, pentru 400.000 de euro. S-a numărat printre primele transferuri efectuate de giuleșteni după ”instalarea” lui Marius Șumudică.



Dina Grameni, OUT de la Rapid



Acum, se pare că mijlocașul are șanse bune să plece de la Rapid după doar un sezon. Potrivit digisport.ro, acesta nu se numără printre favoriții lui Marius șumudică și ar avea zilele numărate la echipă.



Rămâne de văzut în ce măsură va fi dispusă Rapid să renunțe la internaționalul de tineret. Sursa citată scrie că șefii clubului ar lua în calcul și varianta unui împrumut, cu opțiunea unui transfer definitiv.



Grameni a evoluat pentru Rapid în 17 partide în acest sezon, majoritatea din postura de rezervă.



Cota sa de piață a scăzut după transferul în Giulești. Dacă în perioada petrecută la Farul Constanța era cotat la două milioane de euro, acum este evaluat la 1,6 milioane de euro.



Ce echipe exclude Toni Petrea din lupta pentru titlu: ”Nu au șanse!”



”Câinii” au înregistrat până acum două rezultate negative (1-3 vs. CFR Cluj și 1-2 vs. FCSB), în timp ce giuleștenii au consemnat o remiză (3-3 vs. FCSB) și un eșec (1-2 vs. Universitatea Craiova).



Anton Petrea, fost antrenor în SuperLiga și actual director tehnic la Daco-Getica București, nu le dă șanse la titlu codașelor Rapid și Dinamo în actuala stagiune.



„(n.r. Rapid și Dinamo mai au șanse la titlu?) La titlu, din punct de vedere meu, e destul de greu. Nu prea cred că au șanse. Dar, acum, știți cum e. Pe final de sezon pot apărea probleme la celelalte echipe, accidentări. Echipa cu lotul mai mare va avea de câștigat.



Clar, pleacă atât Rapid, cât și Dinamo cu șanse mai mici, din punctul meu de vedere”, a spus antrenorul pentru Sport.ro.