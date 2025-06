Naţionala României a fost învinsă, scor 1-0, miercuri, la Trnava, de Italia, în Grupa A de la Campionatul European de tineret din Slovacia.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Baldanzi, în minutul 26.

Dina Grameni: "Italienii au tras de timp"

Dina Grameni, fotbalist esențial la mijlocul terenului, a simțit că adversarii de la Trnava au început să tragă de timp după ce au marcat unicul gol al partidei.

"Suntem foarte dezamăgiți pentru că nu meritam să pierdem acest meci. Am întâlnit o echipă a Italiei cu mulți jucători din Serie A, au tras de timp nu e ok, dar nu vom invoca acest lucru. Am pierdut din cauza noastră, mai avem două meciuri.



Noi încredere totală am avut din primul minut, am demonstrat că avem valoare, am jucat împotriva Italiei, i-am pus în difcultate mare. Am demonstrat că suntem o echipă valoroasă, dar n-am luat puncte.



(ce i-ați spus lui Louis Munteanu la pauză?) I-am spus că nu e nicio problemă că a ratat penalty, era puțin trist, era un moment psihologic (finalul primei reprize, la 0-1). Meciul viitor sunt convins că va marca", a declarat Dina Grameni, la finalul meciului cu Italia, scor 0-1, în prima etapă de la EURO U21, transmis de Pro TV, Pro Arena și VOYO.