Locul secund este ocupat de FCSB, care se află la egalitate cu oltenii, în timp ce podiumul este revendicat de CFR Cluj cu 30 de puncte. La doar o lungime sub echipa lui Dan Petrescu sunt clasați cei de la ”U” Cluj.



Codașele play-off-ului sunt Dinamo (26 de puncte) și Rapid (24 de puncte)



Ce echipe exclude Toni Petrea din lupta pentru titlu: ”Nu au șanse!”



”Câinii” au înregistrat până acum două rezultate negative (1-3 vs. CFR Cluj și 1-2 vs. FCSB), în timp ce giuleștenii au consemnat o remiză (3-3 vs. FCSB) și un eșec (1-2 vs. Universitatea Craiova).



Anton Petrea, fost antrenor în SuperLiga și actual director tehnic la Daco-Getica București, nu le dă șanse la titlu codașelor Rapid și Dinamo în actuala stagiune.



(n.r. Rapid și Dinamo mai au șanse la titlu?) La titlu, din punct de vedere meu, e destul de greu. Nu prea cred că au șanse. Dar, acum, știți cum e. Pe final de sezon pot apărea probleme la celelalte echipe, accidentări. Echipa cu lotul mai mare va avea de câștigat.



Clar, pleacă atât Rapid, cât și Dinamo cu șanse mai mici, din punctul meu de vedere”, a spus antrenorul pentru Sport.ro.

Petrea consideră însă că e un play-off echilibrat și că echipele sunt mai apropiate din punct de vedere valoric față de stagiunile precedente. E convins și că va fi un final mai palpitant.



”E un play-off echilibrat. Mult mai echilibrat față de ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Echipele sunt mai apropiate din punct de vedere valoric. E de urmărit ce se va întâmpla până la final și cred că asta e și pentru binele fotbalului. Trăiești altfel finalul de campionat.



FCSB rezolvă meciurile. Deși a avut un număr foarte mare de jocuri în acest sezon, iată că ține ritmul foarte bine”, a punctat Toni Petrea.



Cum arată play-off-ul SuperLigii României