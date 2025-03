Pentru partida de pe Arena Națională, campioana României a avut mai mulți titulari indisponibili din cauza problemelor medicale, iar Mihai Stoica a venit cu precizări despre starea de sănătate a acestora.

"Am spus acum vreo trei săptămâni că va fi foarte greu să nu câștigăm titlul dacă avem tot lotul valid. Din nefericire, jucătorii importanți lipsesc. Olaru și Dawa nu vor mai juca în sezonul ăsta.

Pantea, Lixandru, Octavian Popescu nu sunt nici ei în lot. Există șanse pentru Lixandru și Octavian Popescu la partida următoare, cu 'U' Cluj", a explicat oficialul FCSB, la Prima Sport.

Ce a declarat Elias Charalambous după Dinamo - FCSB 1-2

Antrenorul de la FCSB a mărturisit că soarta partidei ar fi putut fi alta dacă Stipe Perica nu ar fi ratat ocazia uriașă din repriza secundă.

"Genul ăsta de jocuri sunt foarte grele. A fost un meci dificil. După ce Dinamo a marcat, lucrurile au fost dificile pentru noi.

A fost foarte important că am marcat până în pauză. În repriza a doua, au fost suișuri și coborâșuri. Am lăsat foarte multe spații, dar am controlat jocul mai bine.

Au avut o ocazie imensă acolo prin Perica. A fost un moment crucial al meciului, în opinia mea. Schimbările din teren ne-au ajutat enorm. La un meci ca ăsta, detaliile au făcut diferența.

A dat un gol foarte frumos, Baba! Bravo lui! Continuăm lupta și ne bucurăm că am luat toate cele 3 puncte. Am avut multe ocazii, din foarte multe situații. Am avut multe șuturi pe poartă.

Nu vreau să vorbesc de absențe sau să caut scuze, dar începând de săptămâna următoarea vor reveni din jucătorii accidentați", a declarat Elias Charalambous.