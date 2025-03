Cu 20 de goluri înscrise în acest sezon pentru CFR Cluj, echipă care l-a transferat în vară pentru 2,3 milioane de euro, Louis Munteanu ar putea prinde, curând, transferul carierei.



Potrivit ultimelor zvonuri, Genoa, echipa patronată de Dan Șucu din Serie A, l-a dorit pe internaționalul român și a pus la bătaie șapte milioane de euro, dar suma nu l-a mulțumit pe Neluțu Varga.



Neluțu Varga i-a fixat prețul lui Louis Munteanu



Acționarul majoritar de la CFR Cluj i-a fixat prețul ”perlei” sale. Nu vrea să-l vândă fără mai puțin de 15 milioane de euro, sumă la care să se adauge și un procent de 20 la sută dintr-un viitor transfer.



“Sunt povești, nu a existat niciun contact cu nimeni de la Genoa. Suma despre care se vorbește e o glumă probabil, deoarece Louis e mult prea valoros ca să plece de la CFR pe 7 milioane de euro.



După părerea mea, discutăm despre cel mai bun tânăr fotbalist român la această oră, tocmai de aceea nu va pleca nicăieri fără 15 milioane de euro, plus 20% procente dintr-un viitor transfer”, a spus Varga, potrivit DigiSport.



Dacă Louis Munteanu se va transfera pentru suma cerută de Neluțu Varga, atunci acesta va fi cel mai scump jucător plecat vreodată din Superliga României. În prezent, recordul este deținut de Dennis Man, transferat de Parma pentru 13 milioane de euro, de la FCSB.



Louis Munteanu: ”Aștept convocarea”



Louis Munteanu, golgheterul Superligii, a fost una dintre absențele notabile de la echipa de seniori, însă atacantul lui CFR Cluj a declarat că este pregătit să-și demonstreze valoarea.



„Am venit aici cu inima deschisă, să ajut colegii. Ce pot să spun? Am fost fanul numărul 1 al echipei mari, dar asta a fost să fie, n-am fost convocat. Normal că aștept convocarea. Acum, când va veni, nu depinde de mine. Așa cum am spus, am fost alături de băieți. Din păcate, au pierdut primul meci, sper să facă meciuri cât mai bune.



Na, zic eu că am făcut meciuri bune. Meci de meci trebuie să demonstrez tot ce pot. Așa a fost să fie. Acum, pe viitor, poate o să fiu acolo", a spus Louis Munteanu, după meciul cu Olanda, la microfonul PRO TV.