Oltenii au acumulat 36 de puncte și sunt la trei lungimi în urma celor de la FCSB, liderul din play-off.

Mihai Rotaru: ”Mandatul lui Rădoi este conform cu ce ne așteptam de la el!”

Mihai Rotaru a analizat lupta la titlu după victoria obținută de Universitatea Craiova în fața lui Dinamo. Chiar dacă nu a calculat procentul de reușită al oltenilor în lupta la titlu, finanțatorul oltenilor este convins că echipa sa este principala adversară la titlu a lui FCSB.

Cu toate acestea, Rotaru susține că meciurile din play-off sunt imprevizibile, iar surprizele pot apărerea oricând.

De altfel, acționarul Universității Craiova s-a declarat mulțumit de actualul mandat al lui Mirel Rădoi, chiar dacă a subliniat că ”este mult de muncă”.

”Etapa viitoare sunt trei meciuri foarte grele, unu, noi la U Cluj, doi, FCSB la Rapid și nu au mai câștigat de nu știu cât timp în Giulesti, și 3, CFR cu Dinamo. Play-off-ul e puternic, oricine poate bate pe oricine, Rapid a bătut Dinamo, Dinamo a bătut U Cluj, FCSB a bătut U Cluj. Noi am luat bătaie de la CFR, iar CFR nu a mișcat cu FCSB. E un play-off în care fiecare meci e de 1x2.

(n.r. Ce procente are Craiova la titlu) 42,9 perioadă. Nu mă puneți să dau procente că nu am cum. Nu am calculat procente. Trebuie să fim constanți, asta e cel mai important, dacă vom fi constanți, putem câștiga titlul. Cum a zis Mirel, vom vorbi după primele șase etape, dar suntem acolo, suntem pe locul doi. Fiind pe locul doi, automat suntem challengeri la titlu.

Am tras o singură concluzie după acest tur, că trebuie să fim constanți. Parcursul este frustrant, pentru că putea fi mult mai bun. Suntem nemulțumiți, nu suntem mulțumiți. Trebuie să câștigăm, vrem să câștigăm. Noi ne batem sus. În Oltenia, avem trei obiective, Cupa, campionatul și salvarea de la retrogradare. Pe unul l-am realizat, al doilea nu l-am realizat, la al treilea suntem în cărți.

S-ar putea să conteze animozitățile, nu cred că mai contează prieteniile. Cred că animozitățile vor fi excluse, pentru că în afară de Dinamo, care nu are licență pentru Europa, toate echipele au un obiectiv. Dacă Dinamo termină pe 4, iar Hermannstadt sau CFR iau Cupa, locul 5 merge în Europa. Dinamo trăiește prin suporteri. Pentru suporteri, cel mai important, e să îi bată pe cei de la FCSB, apoi, pentru suporterii care sunt înfrățiți cu U Cluj, este să o bată pe CFR Cluj.

Bun, mandatul lui Rădoi este conform cu ceea ce ne așteptam de la el. Am știut la ce să ne așteptăm. Noi am știut la ce să ne așteptăm, el a știut la ce să se aștepte, deci este conform cu ce ne-am așteptat, dar este mult de muncă”, a spus Mihai Rotaru la Digi Sport.

Clasamentul din play-off-ul Superligii