Mario Camora (38 de ani), veteranul lui CFR Cluj, s-a arătat nemulțumit după joc de erorile din defensiva lui CFR Cluj, care i-au permis lui FCSB să conducă inclusiv cu 3-0 în repriza secundă.

Mario Camora, după FCSB - CFR Cluj 3-2: "Am luat goluri prea ușor"



Căpitanul formației din Gruia nu este încă resemnat în privința luptei la titlu. Așteaptă un pas greșit din partea lui FCSB, iar ulterior meciul direct din ultima etapă, care va avea loc pe terenul lui CFR.



"Scorul după prima repriză cred că a fost total nemeritat. Am avut numai noi ocazii, iar ei, la prima ocazie, au marcat. Am încercat să ne revenim la pauză, să fim puternici, dar după au venit cele două goluri repede și asta este.



Nu am mai văzut corner anulat cu VAR. Credeam că VAR-ul intervine doar la penalty-uri, la eliminări, la ofsaid, dar nu din cauza asta am pierdut noi azi. Nu din cauza unui corner am pierdut meciul. Am luat goluri prea ușor. În play-off, când ai astfel de ocazii, trebuie să o bagi în poartă. Am primit ușor goluri, dar trebuie să ridicăm capul și să fim puternici pentru că joi avem un meci important. Vrem să ne calificăm în finala Cupei României și să câștigăm trofeul.



E păcat. Am făcut un meci bun, la fel cum am făcut cu U Cluj. Am jucat bine, dar trebuie să fim mai atenți pe faza de apărare.



FCSB se îndepărtează, e diferență de 5 puncte. Acum ne obligă pe noi să câștigăm toate meciurile până la final, iar ei măcar să piardă unul înainte de ultima pentru a putea să jucăm cu trofeul pe masă în ultima etapă.



Atenția noastră trebuie să fie pe ambele competiții. Mai sunt 5 etape, avem și Cupa României. Trebuie să fim uniți, să câștigăm toate meciurile și să sperăm că vor pierde și ei înainte să vină la noi, la Cluj", a spus Mario Camora, după partida de la București.