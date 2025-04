Louis Munteanu a fost cel mai periculos jucător al CFR-ului în derby-ul cu FCSB, însă prestația lui nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea. La finalul partidei, atacantul a tras concluziile și a recunoscut că echipa sa a cedat meciul pe greșelile proprii.



Louis Munteanu, scurt și la obiect după FCSB - CFR 3-2: „Ne-am bătut singuri!”



„Prima repriză am jucat foarte bine, dar din păcate am luat acel gol nemeritat înainte de pauză. În a doua repriză, practic, ne-am bătut singuri. Am fost pragmatici în prima parte, dar după pauză am făcut greșeli. E greu, vă dați seama, mai ales când pierdem. Trebuie să ne revenim rapid, avem meci în Cupă și trebuie să ridicăm capul, să ne calificăm. Dacă pierdem și acolo, s-a dus totul.



Atâta timp cât mai sunt șanse, eu zic că se poate. Avem meci acasă în campionat, trebuie să arătăm altfel la ultimul joc”, a declarat Louis Munteanu la final.



CFR Cluj rămâne pe locul secund, cu 34 de puncte, la cinci distanță de liderul FCSB, în timp ce pentru ardeleni urmează un meci decisiv în Cupa României.