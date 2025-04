Dorinel Munteanu a preluat Sepsi înaintea etapei a doua din play-out. Cu fostul mare internațional pe bancă, covăsnenii au înregistrat trei eșecuri (0-2 vs. FC Hermannstadt, 1-2 vs. Petrolul, 1-4 vs. Farul) și o remiză (1-1, în ultima etapă, contra celor de la UTA).

Laszlo Dioszegi: "Dorinel rămâne sigur, nu se pune problema"



Laszlo Dioszegi spune că nu se aștepta la un astfel de parcurs modest al lui Sepsi, mai ales după ce echipa sa a fost în play-off, a câștigat trofee și a jucat în Conference League. Totuși, patronul formației din Sfântu Gheorghe este optimist că Dorinel Munteanu va redresa situația.



În cazul în care Sepsi va rămâne în Superliga, Dorinel Munteanu are postul asigurat la Sepsi. În caz contrar, vor avea loc discuții între cele două părți, susține Dioszegi.



"E greu de crezut că am ajuns aici. Uneori cred că e un vis urât. Am avut nevoie de 4 puncte să intrăm în play-off, iar acum suntem pe loc de baraj. Avem 3 puncte față de Slobozia.



Am încredere totală în Dorinel Munteanu și în echipă că o să ieșim din groapa asta.



N-am discutat despre retrogradare. Nici n-a fost în minte posibilitatea asta când a venit el. Trebuie să discutăm ce se întâmplă. Nu vrem să discutăm de lucruri rele. Dacă gândim negativ, n-avem cum să câștigăm. Trebuie să fim toți pozitivi. Acum e prea devreme să vorbim de retrogradare. Putem vedea după ultima etapă.



Dorinel rămâne sigur, nu se pune problema (n.r - în cazul în care Sepsi rămâne în Superliga). Eu sunt foarte sincer. Nu e nicio problemă între Dorinel și jucători. Normal, mai sunt jucători care nu joacă și sunt nemulțumiți, dar antrenorul a luat decizia. Nu eu am dat afară. Dacă el spune că nu vrea jucătorul X sau Y, eu sunt de acord și facem pașii urmăritori, dar nu eu l-am dat afară pe Debeljuh. A fost decizia antrenorului.



A venit antrenorul și a zis că nu se mai bazează pe Debeljuh. A fost nemulțumit de el și când a jucat ultima oară. Antrenorul a zis că nu mai vrea să lucreze cu el. Noi nu avem nevoie de certuri acum. Trebuie să fim uniți cu toți. El avea contract până în iunie", a spus Dioszegi, la Fanatik.