Dorinel Munteanu, antrenorul oaspeților, a tras primele concluzii după primul punct obținut pe banca noii sale echipe. Tehnicianul este de părere că Sepsi trebuia să plece cu toate cele trei puncte de la Arad.



Acum, ”Neamțul” se gândește la următoarea partidă din campionat, pe care Sepsi o va disputa pe teren propriu cu Oțelul Galați, fosta sa echipă și noul lider al play-out-ului.



Dorinel Munteanu are ca obiectiv o clasare în zona locurilor 7-10, care i-ar asigura prezența la barajul pentru Conference League, în contextul în care mai multe echipe nu dețin licența pentru cupele europene.



Dorinel Munteanu: ”Trebuia să câștigăm”



„Cred că echipa mea a făcut o partidă bună, chiar foarte bună, în fața unui adversar bun. A fost meciul la discreția noastră, am avut foarte multe ocazii. Am făcut cadou un penalty, nu ne-am îndeplinit obiectivul și de asta sunt puțin supărat.



Azi am corectat ceea ce am greșit, noi trebuia să marcăm în a doua repriză. Cu asemenea ocazii nu te întâlnești în fiecare joc, trebuia să câștigăm. Au fost ocazii de 3-4 metri, doar s-o băgăm în poartă. Vom face tot posibilul să adunăm puncte ca să salvăm echipa. Merită toată lumea. Deși am venit mai târziu, am văzut ce este la această echipă.



Mai sunt patru meciuri. Meciul cu Galați, care va fi extrem de greu, trebuie să-l câștigăm. Mai sunt patru jocuri în care eu cred că se poate întâmpla orice. Obiectivul nostru este clar, locurile 7-10, care ne dă dreptul să jucăm barajul. Este greu, dar nu este imposibil. Cu siguranță, trebuie să adunăm puncte, astăzi trebuia să câștigăm, după aspectul jocului, dar ăsta e fotbalul”, a spus Dorinel Munteanu, la flash-interviu.



Cu acest punct, primul obținut în play-out, Sepsi este pe locul 14, care asigură prezența la barajul pentru menținerea în Superligă, cu 22 de puncte, la egalitate cu următoarea clasată, FC Botoșani.



De partea cealaltă, UTA Arad a urcat, temporar, pe locul zece, cu 24 de puncte și se pregătește pentru următoarea partidă din campionat, cu Hermannstadt, la Sibiu.