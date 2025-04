Oțelul a învins-o vineri seară pe Sepsi OSK la Sfântu Gheorghe cu 3-0. A fost a cincea victorie consecutivă pentru Laszlo Balint pe banca echipei, după ce a preluat-o la mijlocul lunii martie.



Laszlo Balint a spus cum a revitalizat-o pe Oțelul Galați: ”E meritul jucătorilor”



După confruntarea din Sfântu Gheorghe, Laszlo Balint a evidențiat că munca și seriozitatea jucătorilor au revitalizat echipa, care înainte de sosirea lui nu trecea prin cea mai bună perioadă, cu o singură victorie obținută în șapte meciuri.



”Puțină lume se gândea la acest parcurs. Eu am crezut foarte mult în acești băieți când am semnat cu Oțelul și se demonstrează munca pe care o fac aici. Am crescut de la săptămână la săptămână la moral, încredere. Faptul că reușim să nu primim gol, e o dovadă a muncii și a seriozității lor.



Este doar meritul jucătorilor, trebuie să remarc încă o dată echipa, nu cred că s-a pus în niciun moment problema câștigătoarei. Ne dorim să ținem cât mai mult acest moment, am spus-o și înainte de partidă.



Noi am pregătit acest meci ca pe oricare altul din acest play-out, trebuie să repet că suntem pe un trend ascendent în tot ce înseamnă încredere și reușite. A fost acel șut la 0-0 din care a ieșit un corner și am surprins pe acel contraatac la penalty. În rest nu îmi aduc aminte o fază periculoasă, noi am mai avut 2-3. Trebuie să remarc efortul colectiv, echipa, spiritul. Jos pălăria pentru băieții mei.



Sunt jucători importanți pentru Oțelul, demonstrează calitatea și nivelul de profesionalism în fiecare meci. Știți cum se spune, un jucător care e pe final de contract nu dă totul. Acești băieți demonstrează cu vârf și îndesat că sunt profesioniști și că joacă cu sufletul pentru echipă. Legat de modalitatea prin care îi putem păstra, e greu. Sunt convins că vor avea oferte. Eu îmi doresc să rămână cât mai mulți jucători din acest lot.



Este clar că luăm lucrurile pas cu pas, e important să gestionăm meciurile pe care le mai avem. Noi încercăm să canalizăm această presiune, la fotbalul de nivel înalt există presiune. Ce urmează pentru noi, urmează meciul cu Hermannstadt, finalista Cupei, echipă care a luptat până în ultimele etape pentru accederea în play-off.



Sper să avem stadionul plin și pe această cale le mulțumesc atât eu, cât și jucătorii tuturor fanilor care au făcut această deplasare, știu că e una grea”, a spus Balint.

Cum arată clasamentul play-out-ului